Quedan apenas dos semanas para que comiencen los festejos con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel y, como es natural, poco a poco se van conociendo más detalles sobre este especial acontecimiento. A pesar de que en los últimos tiempos la monarca ha experimentado algunos problemas de movilidad, se espera que participe en varios de los compromisos por esta especial fecha, aunque todavía no se han conocido muchos detalles.

Al margen de la situación particular de la soberana, lo que sí se sabe es que, como parte de los festejos, está previsto que varias de las joyas más emblemáticas de la monarca se expongan al público. No se trata solamente de piezas que pertenecen al Tesoro Británico, sino también algunas joyas de propiedad privada de la Reina Isabel.

Así lo han confirmado fuentes oficiales del Palacio de Buckingham, que han anunciado que será en la residencia londinense uno de los lugares donde se expongan las piezas. Entre las alhajas se encuentra la diadema de diamantes que la reina Isabel II portó antes de su coronación, con la que posó para uno de sus retratos más conocidos, hecho por la fotógrafa Dorothy Wilding. Es el Royal Collection Trust el encargado de esta importante muestra, aunque la monarca ha supervisado varios de los detalles.

Magnificent jewels belonging to The Queen will be part of special displays celebrating the #PlatinumJubilee this summer.

At #BuckinghamPalace, the spectacular Diamond Diadem will be on display from 22 Jul – 2 Oct.

Find out more about the displays: https://t.co/V3O1hGbent pic.twitter.com/ENABw0tXS3

— Royal Collection Trust (@RCT) May 12, 2022