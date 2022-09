La Infanta Sofía está a punto de comenzar uno de sus cursos más importantes. En apenas unos días, la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia arranca el último de los años de secundaria, antes de embarcarse en la aventura del Bachillerato. Ante la marcha de la Princesa Leonor a Gales para cerrar el ciclo fuera de España, en el caso de Sofía aún no se sabe el camino que va a seguir.

No obstante, algunas fuentes apuntan a que la Infanta tiene la intención de seguir los pasos de su hermana. De confirmarse esto, dentro de unos meses la Casa de S.M. el Rey anunciaría la admisión de la Infanta Sofía en uno de los centros de UWC, probablemente, el mismo que su hermana, el Atlantic College, aunque no hay que perder de vista que la organización cuenta con muchos centros en todo el mundo a los que podría acudir la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia.

A la espera de esto o de otras noticias, lo que está claro es que este año es decisivo para la Infanta, que se despide de una etapa importante y comienza otra en la que sentará las bases de su futuro. Será en el mes de junio cuando Sofía termine las clases y diga adiós a la Secundaria para empezar el próximo año el Bachillerato, sea en España o fuera.

Un cambio de etapa que también experimentará su hermana Leonor, aunque en su caso, de diferente manera. Una vez que la heredera cierre ciclo en Gales se hará público si comienza la universidad o si inicia su formación militar, siguiendo los pasos de su padre. Esto es algo a lo que no tendrá que enfrentarse la Infanta Sofía, que no tiene obligación de pasar por las diferentes academias -aunque podría elegir hacerlo-, ya que su papel dentro de la Familia Real es diferente.

Según apuntan algunas fuentes, la hija pequeña de don Felipe y doña Letizia está deseando poder ir a Gales como su hermana. Sin embargo, hasta que esto llegue, Sofía tiene por delante un año en el que podría tener un mayor protagonismo institucional. Al borde de los dieciséis años, Sofía mantiene un camino paralelo al de su hermana, pero todavía no tiene un protagonismo propio. No falta a actos oficiales con el resto de la Familia Real o a otros en los que el peso recae en las dos hermanas, pero aún no ha dado un paso adelante. Mientras que a Leonor estamos acostumbrados a escucharla y a verla en actos en solitario, a la Infanta Sofía aún le queda avanzar en esto. De hecho, solo la hemos escuchado hablar en una breve aparición durante la pandemia, pero todavía no ha dado ningún discurso. ¿Será este el curso en el que la benjamina del clan Borbón Ortiz debute en solitario?. Por ahora, solo queda esperar a ver cuáles son sus próximos pasos.