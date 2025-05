La infanta Elena ha sido una de las asistentes a la entrega de los premios de ganadería de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia que se ha celebrado en Madrid. Una cita en la que la duquesa de Lugo ha coincidido con diversas personalidades y autoridades, entre ellas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Vestida con un elegante y favorecedor conjunto de color naranja y una camisa estampada, la madre de Victoria y Felipe de Marichalar ha atendido de manera breve a los medios a la salida del acto y se ha pronunciado sobre la reciente visita del Rey Juan Carlos a Sangenjo. El padre del Rey Felipe VI estuvo en Galicia la pasada semana y aprovechó para disfrutar de la compañía de algunas de las personas de su círculo más íntimo y de su deporte favorito, aunque no pudo contar con el apoyo de su hija mayor, que esta vez no viajó a Sangenjo.

La infanta Elena en Madrid. (Foto: Gtres)

«Desgraciadamente he estado fuera, así que no he podido disfrutar de mi padre», ha dicho la duquesa de Lugo, con cierta tristeza. No obstante, la infanta ha comentado que espera poder disfrutar de la compañía de su padre en un futuro próximo.

La infanta Elena suele desplazarse de manera regular a Galicia cada vez que el Rey Juan Carlos visita Sangenjo y es uno de sus mayores apoyos. También viaja habitualmente a Abu Dabi para estar con él, en ocasiones junto a su hermana, la infanta Cristina.

El Rey Juan Carlos I en Galicia. (Foto: Gtres)

A pesar de que esta vez no ha podido acompañarle en su última visita a la localidad gallega porque se encontraba fuera de España, la duquesa de Lugo ha dado más detalles sobre en qué lugar estaba o el motivo de su viaje. Es posible que se tratara de algo personal o de un viaje de trabajo. Doña Elena ya no es miembro de la Familia Real y aunque en ocasiones participa en algún acto oficial a petición de Felipe VI, desarrolla su labor profesional en la Fundación Mapfre desde hace años.

Sin embargo, pese a que no pudo contar con la compañía de su hija, el padre del Rey Felipe no estuvo solo. Además de su círculo de amigos habitual, se trasladó hasta Sangenjo su hermana, la infanta Margarita, con quien tiene una relación muy estrecha.

La infanta Elena en Galicia. (Foto: Gtres)

Las reporteras también han aprovechado la ocasión para preguntarle a la duquesa de Lugo por su madre. La infanta Elena ha comentado que la Reina Sofía se encuentra muy bien, sin entrar en más detalles. Doña Sofía sigue siendo un miembro en activo de la Casa de S.M. el Rey y a sus 86 años continúa implicada en la agenda oficial, que compagina con las actividades en las que participa a través de la Fundación Reina Sofía, de la que es presidenta.

Por el momento no se ha confirmado cuándo volveremos a ver de nuevo en España al Rey Juan Carlos, aunque sus visitas a Galicia son cada vez más frecuentes. Viajes en los que casi siempre suele acompañarle su hija mayor, pese a que en esta ocasión no haya podido.