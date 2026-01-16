La muerte de la princesa Irene ha dejado un gran vacío tanto en la Familia Real como en la familia real de Grecia pero, sobre todo, en la vida de la Reina Sofía, de quien era uno de sus mayores apoyos y confidente desde la infancia. La despedida a la princesa se va a llevar a cabo de manera discreta y privada. Desde Zarzuela ya han confirmado que el velatorio se va a celebrar en la capilla del palacio y que habrá una misa este sábado en Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid. Ya el lunes tendrá lugar la misa en Atenas y el posterior entierro en el cementerio de Tatoi, donde descansan los restos mortales de sus padres y de su hermano.

Aunque la despedida a Irene de Grecia está siendo fundamentalmente privada y limitada al ámbito familiar, desde la casa real helena han querido rendirle un primer homenaje. Su muerte ha coincidido con el servicio religioso que se había organizado en memoria de su hermano, el rey Constantino, fallecido hace tres años en Atenas. En la capilla de Tatoi se ha celebrado una misa privada y la familia real se encontraba recordando al último rey de Grecia cuando ha recibido la noticia de la muerte de la princesa Irene.

El homenaje a Irene de Grecia

Tras el triste fallecimiento de la princesa, la casa real de Grecia ha querido rendirle un pequeño tributo y ha hecho públicas una serie de imágenes inéditas de la vida de Irene. Se trata de fotografías, muchas de ellas en blanco y negro, que repasan algunos de los episodios más relevantes de los más de 80 años de la hermana de la Reina Sofía.

Entre las imágenes hay varias de su infancia y juventud, otras de su vida más adulta. Por ejemplo, destaca una en la que están los tres hijos de los reyes Pablo y Federica de Grecia sentados en unos pupitres y muy concentrados mirando los papeles que hay sobre sus mesas.

Hay también instantáneas de una sonriente princesa volcada en una de sus grandes pasiones, la música, tocando el piano o en algún concierto, así como varias imágenes con sus padres o con su hermano. En una de las fotografías vemos a una joven Irene, que guarda un gran parecido con la infanta Sofía, vestida de largo y bailando con el rey Constantino.

La despedida a Irene de Grecia

Está previsto que el último adiós a la princesa se celebre en la más estricta intimidad. La Casa Real ha confirmado que se va a llevar a cabo un velatorio en Zarzuela y que habrá una misa en la catedral ortodoxa de Madrid este sábado. Ya de cara al lunes, sus restos mortales serán trasladados a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi, donde pasó los primeros años de su vida y en el que también están sus padres y su hermano, el rey Constantino.