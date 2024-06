El príncipe Harry y Meghan Markle tienen nuevos retratos. El artista Dan Llywelyn ha sido el encargado de los nuevos cuadros no oficiales de los duques de Sussex. Unas obras un tanto peculiares en las que representa al hijo menor del rey Carlos III y a su nuera como personajes históricos de la realeza inglesa.

En este caso se ha recurrido a dos figuras muy conocidas de la historia de Inglaterra. Se trata de Elizabeth Grey (Elizabeth Woodville), reina consorte de Inglaterra por si matrimonio con Eduardo IV, y de Charles Edward Stuart, más conocido como Bonnie Prince Charles.

Cuadro de Meghan Markle como Elizabeth Woodville. (Foto: Gtres)

En el cuadro de Meghan Markle se representa a la duquesa de Sussex como Elizabeth Woodville, que vivió en el siglo XV. Woodvile fue esposa de Eduardo IV, madre de los desaparecidos Príncipes de La Torre y abuela de Enrique VIII. El retrato se titula Returning White Queen. El cuadro está pintado en tonos azules y muestra a Meghan Markle en un ligero perfil, con la mirada perdida y en actitud nostálgica.

En el caso del príncipe Harry, aparece mirando al frente, aunque no directamente al espectador, y en su retrato predominan los tonos rojizos. El cuadro lleva el título de Spectre of the Bonny Prince y, en él, el duque de Sussex está representado como el joven pretendiente jacobita al trono de Gran Bretaña, que vivió en el siglo XVIII.

Cuadro del príncipe Harry como Bonnie Prince Charlie. (Foto: Gtres)

Aunque esta vez Dan Llywelyn ha decidido pintar a los duques de Sussex, lo cierto es que el artista también ha retratado a otros miembros de la Familia Real. De hecho, Llywelyn tiene la distinción de ser el artista más joven en haber pintado un retrato de la difunta Reina Isabel II, pero también ha pintado, por ejemplo, al príncipe Guillermo.

El artista, frente al cuadro de la Reina Isabel. (Foto: Gtres)

En ambos casos, el artista no apostó por hacer ningún tipo de reinterpretación histórica, pero sí se notan en sus retratos algunas características comunes, como los rasgos exagerados, hasta el punto de que pueden parecer hasta caricaturescos. En el cuadro de la Reina Isabel, la monarca aparece sentada y vestida de rojo, mientras que en el de Guillermo, el actual heredero está vestido de traje y mirando ligeramente de perfil.

Retrato del príncipe Guillermo. (Foto: Gtres)

Sobre este tema, Dan Llywelyn se ha pronunciado en unas declaraciones al tabloide británico The Mirror: «En el caso de Harry, entré en la historia antes de que conociera a Meghan, el joven fiestero con un futuro en juego, un poco como el Príncipe Bonnie con el que lo he comparado. Pensé que poner a Meghan en el papel de la Reina Blanca, que era una reina consorte y, posiblemente la ‘foránea’ más influyente en la historia real, podría tener una fina ironía y no necesariamente más allá de la realidad», ha dicho al respecto. No es la primera vez que el artista pinta retratos inspirados en la historia del Reino Unido sino que, a lo largo de su trayectoria, ha llevado a cabo varios cuadros para la Sociedad de Anticuarios.