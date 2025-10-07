El hábito de Kate Middleton que pone en un brete a su equipo de seguridad

La princesa de Gales es uno de los miembros más cercanos y accesibles de la familia real. Al igual que ya antes hacía Lady Di, Kate Middleton proyecta una imagen más natural y amable de la institución, en la que los protocolos se encuentran más relajados que en el pasado. A diferencia de otros miembros de la familia real, a los que les cuesta un poco más interactuar con las multitudes, a Kate Middleton le gusta mezclarse con la gente, escucharla, interesarse por sus inquietudes y deseos… Esto es algo que aprecian mucho las nuevas generaciones, porque aleja la monarquía de la imagen rígida, encorsetada y protocolaria del pasado.

Sin embargo, la cercanía en exceso a veces puede suponer todo un reto para las personas que se encargan de la seguridad de los miembros de la familia real. Sobre todo, en el caso de la princesa de Gales, cuyas apariciones públicas generan un especial interés y una mayor presencia de personas que quieren verla y saludarla, si es posible.

Kate Middleton con un niño en Windsor. (Foto: Gtres)

Tal como ha confirmado el jefe scout Dwayne Fields -que ha coincidido en varias ocasiones con la princesa de Gales-, tanto Guillermo, pero especialmente Kate Middleton, tienen una manera muy especial de conectar con la gente que a veces pone a su equipo de seguridad en circunstancias complicadas, ya que a los escoltas les cuesta seguir el ritmo.

Según ha explicado en unas declaraciones al periodista Richard Eden durante una entrega de premios en Londres, Kate Middleton tiene la capacidad de hacer que la gente con la que coincide se sienta cómoda desde el primer momento a su lado. Algo que es muy valorado por las personas que participan en compromisos con la princesa de Gales.

«Me pregunto si a su personal de seguridad le resultará fácil controlarla», ha dicho Dwayne Fields, que ha recalcado que, en el caso de los encuentros con los scouts, la esposa del príncipe de Gales se pone literalmente a la altura del resto, esto es, prácticamente en el suelo. «Si están sentados en el suelo, leyendo mapas, dibujando o haciendo manualidades, ella directamente se sienta en el suelo a su lado», ha contado. Un gesto que es muy valorado por la gente con la que interactúa la nuera del monarca, porque hace que se sientan a gusto y cómodos y es una muestra de la calidez y la empatía de la princesa.

Kate Middleton con una nila. (Foto: Gtres)

A pesar de que esta actitud es muy positiva y conecta con los ciudadanos, puede poner en más de un contratiempo al equipo de seguridad, ya que es complicado seguirle el ritmo y cabe la posibilidad de que se la pierda de vista de manera puntual.

No solamente Kate Middleton se comporta así, sino que también lo hace el príncipe de Gales. Por ejemplo, hace algunos años ambos visitaron un albergue infantil en Delhi y pidieron dejar a una parte del equipo de seguridad fuera para poder interactuar de manera más tranquila con los niños.