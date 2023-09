El golpe sobre la mesa del príncipe Alberto que zanja los rumores de crisis con Charlene

El matrimonio del príncipe Alberto y Charlene de Mónaco ha sido objeto de constantes especulaciones de crisis durante los últimos tiempos. La felicidad de la pareja ha sido cuestionada prácticamente desde los inicios de su romance, pero se ha acentuado aún más con las recientes ausencias de la sudafricana en los actos oficiales, vinculadas, normalmente, con la crisis de salud por la que tuvo que atravesar la misma. Una situación que parece estar empezando a cansar al soberano quien ha dado un golpe sobre la mesa para desmentir todo este tipo de especulaciones que él mismo cataloga como «falsedades».

«No entiendo todos estos rumores que me hieren, sobre ella viviendo en otro lugar, en Suiza, pidiendo reuniones con cita previa para vernos… Son falsedades», comienza a explicar el príncipe Alberto en una entrevista concedida a un medio italiano, donde ha asegurado tajantemente que Charlene siempre está de su lado. Haciendo referencia a la enfermedad por la que tuvo que atravesar su mujer (la cual le obligó a permanecer en Sudáfrica durante varios meses), ha manifestado que «gracias a Dios», las dificultades ligadas a su estado de salud ya han pasado. En cuanto a sus complicadas agendas, Alberto ha apuntado que, pese a todo, siempre encuentran un hueco en el que disfrutar el uno del otro: «Ella me apoya al frente del Principado, pero no estamos 24 horas pegados el uno al otro. También somos una pareja de trabajo y esto sólo nos permite vernos al final de una larga jornada llena de citas», señala.

La Princesa Charlene de Mónaco y el Príncipe Alberto / Gtres

Cabe recordar que estas declaraciones concedidas a Corriere della Sera no son las primeras en las que Alberto de Mónaco rompe su silencio sobre los supuestos rumores de crisis de su relación sentimental. Ya en 2021 dejó claro en Paris Match que su matrimonio no estaba en peligro y explicó que la ausencia de su esposa se debía única y exclusivamente a las cirugías a las que había tenido que hacer frente en los últimos meses.

Centrándonos de nuevo en su reciente entrevista, el príncipe Alberto también ha querido dedicar una parte a los consejos que recibió de su madre Grace Kelly. «Escuchar a todos, obtener toda la información necesaria antes de tomar una decisión, pero al final confiar siempre en tu corazón, en tu instinto, en tu primera impresión», comenta recordando las palabras de su progenitora. Reconoce que son consejos que todavía no ha trasmitido a su hijo Jacques, el heredero al trono, ya que considera que aún es pequeño para ello.

No obstante, comparando la situación de sus dos vástagos con la del príncipe Guillermo y su hermano, el príncipe Harry, Alberto se ha mostrado firme al señalar que los planes que tiene para Gabriella son los mismos que para Jacques, ya que asegura que ella también asumirá ciertas responsabilidades. «Jacques la necesitará. Como yo siempre me he apoyado en mis hermanas Carolina y Estefanía. No puedo hacerlo todo, los compromisos en una familia real deben ser compartidos», expresa.