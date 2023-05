Camila una ‘reina’ con un papel cuestionado : su futuro, en caso de muerte de Carlos

El Reino Unido está viviendo una nueva etapa histórica. Después de más de 70 años con Isabel II en el trono, ahora le ha llegado el turno a su hijo mayor, Carlos, que tras varias décadas esperando pacientemente, por fin ha sido coronado. Una ceremonia simbólica que tenía lugar el pasado día 6 de mayor en la Abadía de Westminster en la que, además de coronarse al monarca con las piezas más icónicas del Tesoro de los Windsor, también fue coronada su esposa, Camila. La nueva reina ha dejado atrás el título de consorte que, por cierto, fue una sugerencia de la propia Reina Isabel, y ahora, por deseo del monarca, es conocida como reina Camila, sin matices.

No obstante, como es lógico, Camila no es reina titular, sino que ese lugar lo ocupa Carlos III. Esto significa que tiene una agenda propia, pero no un peso institucional específico. Es cierto que, en caso necesario, puede actuar como Consejera de Estado, junto con otros miembros de la Familia Real, como el príncipe Guillermo, la princesa Ana o el duque de Edimburgo, y representar al monarca en caso de enfermedad, viaje o indisposición. Sin embargo, más allá de esto, el papel de Camila no es ejecutivo. Por eso, si ella falleciera, no cambiaría nada en la institución, algo que sería diferente en el caso del soberano.

Es innegable no plantearse cuál será el desarrollo de la monarquía en el reinado de Carlos III. Se sabe que el nuevo rey quiere hacer cambios y modernizar la institución pero es una obviedad no darse cuenta de que no tiene mucho tiempo. Al fin y al cabo, roza los 75 años, al igual que su esposa. Por este motivo, el monarca no tendrá un reinado largo. Las apuestas en torno a esto ya se están produciendo y, a lo sumo, se habla de un cuarto de siglo, si es que tiene la misma fortuna que su madre o su abuela, algo que no se puede saber.

Este digital ha contactado con varios expertos para analizar el escenario que esperaría a Camila Parker Bowles en caso de muerte del monarca. Lo cierto es que alguna de las fuentes considera innecesario pensar en esto, porque Camila es mayor que Carlos y podría ser que muera antes o que fallezcan ambos en un intervalo breve de tiempo -ya le pasó a la Reina Isabel con su marido-. Pero, si dejamos esto al margen, nos encontramos con el hecho de que la actual reina tendría que cambiar de título, dado que la nueva reina sería Catalina Middleton. Entonces, ¿cuáles serían las opciones?.

El caso más reciente de consorte que ha sobrevivido al titular es el de la Reina Madre, Elizabeth Bowes Lyon, pero en esta situación, el escenario es diferente. Camila, al no ser la madre de los hijos de Carlos III, y por ende del heredero al trono británico, no puede llevar este título que, en el fondo, sí podría utilizar Diana de Gales. Con Guillermo en el trono, su esposa es la reina titular que sí sería reina madre llegado el momento.

Aunque por ahora no se piensa en esto ni se ha especificado oficialmente cuál es el plan para Camila si su marido fallece antes, la reina consorte se convertiría técnicamente en Su Majestad la ‘reina viuda’ Camila. Esto no afectará a otras cuestiones como su agenda, que podrá mantener en parte, por ejemplo, algunas colaboraciones o patronazgos, si así lo considera el jefe del Estado, en este caso, Guillermo.

Otra opción es que mantenga simplemente el título de reina Camila, mientras que se hable de Catalina Middleton como la ‘reina’ a secas, para marcar una diferencia. Algo que, por ejemplo, se asemeja a lo que ocurre ahora mismo en España con la Reina Letizia y doña Sofía, que mantiene el título de ‘reina’ pero no se la llega a llamar formalmente ‘reina madre’ a pesar de que es la madre del jefe del Estado. Por ahora, nos conformamos con desearle una larga vida al Rey y el tiempo dirá. God Save the King!.