Los ‘fiascos’ de Charlene de Mónaco en sus últimas apariciones

Charlene de Móanco ha recuperado su rol como Princesa después de haber permanecido alejada de sus quehaceres reales cerca de un año debido a su enfermedad. Estuvo alejada del foco mediático, ya que en 2021 enfermó cuando viajó a Sudáfrica. Tras varias pruebas le diagnosticaron una una infección ORL que le impedía coger un avión de regreso a casa. Hecho con el que aumentaron los rumores de crisis con su esposo, Alberto de Mónaco. «Como sé que hay rumores por ahí, dejadme decir que esto no es covid, no tiene relación con el cáncer y, si quieres hablar de más especulaciones, no tiene relación con la cirugía estética ni con un ‘trabajo’ en la cara», reveló el hijo de Grace Kelly a People.

Tras pasar por el quirófano en tres ocasiones pudo regresar a Mónaco. Sin embargo, no todo terminó ahí, porque al llegar a su hogar tuvo que ser ingresada en una clínica en Suiza para poder seguir luchando contra la enfermedad, centro en el que estuvo cerca de tres meses. Una vez ha ido retomando su agenda se ha podido ver como su estilo ha dado un giro de 180 grados.

Si hay algo que le ha caracterizado siempre a Charlene es su esencia a la hora de elegir los looks con los que ha asistido a los diferentes actos. Estilismos actuales y rejuvenecedores, algo que parece que no está llevando a cabo en los últimos meses.

Este domingo, tanto Charlene como Alberto presidieron el Gran Premio de Fórmula 1, acto de lo más importante para el Principado, con el que confirmaron el apoyo incondicional a este deporte. Para la ocasión, la Princesa se decantó por un vestido largo de tirante ancho y cuello redondo de Akris con un bonito estampado a rayas que recordaba a un arcoíris valorado en 4.000 euros.

Luego, por la noche, asistieron a una gala para la que Charlene de Mónaco optó por un vestido similar, de líneas rectas, de escote asimétrico blanco y negro de Valentino que combinó con unas sandalias a tono.

Aunque llamó especial atención el outfit que llevó el pasado 6 de mayo, en la Abadía de Westminster, en Londres, con motivo de la coronación de Carlos III y su esposa, Camila, reina consorte, título que ostenta en al actualidad por deseo expreso de la reina Isabel II. Para esta cita, Charlene se enfundó en un traje de dos piezas formado por una blazer entallada con hombreras marcadas y una falda estilo lápiz a tono. Prendas que combinó con unos stiletos a juego. Todo en color beige.

Pasó desapercibida pese a que es una de las royals que más invierte en su armario cada año. De hecho en 2022 fue la que más gastó en ropa. Quien sí llamó la atención, siendo elogiada en la prensa internacional fue la Reina Letizia, que lució un dos piezas también en color fucsia, uno de los colores de la temporada.