En noviembre del 2024 salió a la luz que Lara Álvarez volvía a estar enamorada. La comunicadora fue vista con un apuesto piloto de aviones llamado Perico Durán, conocido por sus virales vídeos en redes sociales, donde acumula casi cuatrocientos mil seguidores en Instagram. Desde el minuto uno, la ex presentadora de Supervivientes gritó a los cuatro vientos lo enamorada que estaba al mostrar un romántico viaje con su chico, que forma parte del clan familiar de la influencer María Fernández-Rubíes, tal y como ha podido saber LOOK.

El parentesco de Lara Álvarez y María Fernández Rubíes

A priori, Lara Álvarez y María Fernández-Rubíes nada tienen que ver. Aunque ambas se dedican profesionalmente a campos muy distintos (la primera a los medios y la segunda a las redes sociales), lo cierto es que ambas presumen de belleza y de éxito en sus profesiones… y en el amor. Tal y como ha podido saber este medio, el marido de María Fernández-Rubíes (Manu Losada, un conocido odontólogo en Madrid que prefiere estar al margen de la fama de su mujer) es primo de Perico Durán, el actual novio de Lara Álvarez. Según ha conocido este medio, ambos se siguen en redes sociales y, además, el piloto sigue a los hermanos de Manu (con los que inclusive coincidió en el mismo centro escolar). Por su parte, ni María sigue a Lara ni Lara a María, una prueba que da cuenta que seguramente aún no hayan coincidido en espacio y tiempo debido a sus agendas o a las de sus parejas, que suelen estar llenas de compromisos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARÍA FERNÁNDEZ-RUBÍES SOLER ♡ (@mariafrubies)

La historia de amor de Lara Álvarez y Perico Durán

Cuando salieron a la luz las primeras imágenes de Lara Álvarez y Perico Durán, nadie supo entonces que su historia de amor realmente comenzó hace trece años. A golpe de vídeo, la presentadora decidió confirmar su relación rompiendo con la excepción de otras ocasiones, en las que ha sido más discreta y cauta. Tras las fotos de ambos en Paris, la comunicadora compartió en sus redes sociales cómo había sido este viaje tan especial con su nueva ilusión, al que conoció tiempo atrás. De hecho, tras las instantáneas, no dudó en contar en su perfil personal que no había sido el primer viaje con Perico, si no que años atrás mantuvieron un breve affaire, concretamente casi trece años. Tal fue la sorpresa que la periodista no solo decidió compartir el comienzo de su historia de amor, si no que compartió imágenes de su primer viaje juntos a Roma.

Lara Álvarez con Perico Durán. (Foto: Instagram)

Meses después de esta segunda oportunidad, su relación va viento en popa y prueba de ello son los viajes que ambos han decidido hacer públicos en sus redes sociales. Además, en varias ocasiones Lara ha roto con la excepción se ha pronunciado ante los medios sobre su relación y sus planes de futuro juntos como pareja, entre los que está ampliar la familia.