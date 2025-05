Milan y Sasha han sorprendido al mostrar su faceta artística. Han lanzado su primer tema musical. Con este nuevo single, han marcado un antes y un después en sus vidas y en la industria de la música infantil. Los chicos, que desde que nacieron han vivido la cultura de la música gracias a su madre, han decidido emprender sus propios caminos con la canción The One. Esta no es la primera ocasión que vemos a los hijos del ex matrimonio interpretando una melodía. Junto a la famosa cantante, ambos participaron en Acróstico y dejaron sin palabras a todos los seguidores de la colombiana. Gracias a este nuevo lanzamiento, hemos sabido que los menores están muy influenciados por el talento de su madre y han optado por mismo camino que ella para expresar sus sentimientos y pensamientos a través de la letra de sus canciones.

La encargada de comunicar este nuevo lanzamiento ha sido Let it Beat!, la academia musical a la que pertenecen. En dos publicaciones hemos podido ver a los jóvenes participando en The One: una canción perteneciente al álbum ALL FOR YOU bajo el sello de Sony Music Latin. En ella también han participado otros estudiantes de la escuela. Milan y Sasha, acompañados de otros compañeros, forman parte de un video corto que se ha compartido como adelanto de lo que será el primer single de los retoños de Shakira y Piqué. En él aparecen cantando, bailando y tocando algún instrumento.

Shakira y sus hijos, Sasha y Milan. (Foto: Gtres)

Presentación de la nueva canción

El título se ha dado a conocer durante una gala celebrada en Miami hace varios días. Un evento organizado por la fundación y el centro de formación en el marco de la iniciativa Next Generation of Artists, en la que participan jóvenes de entre 10 y 12 años. Precisamente las edades entre las que se encuentran ambos niños. Un momento muy importante en la vida de Milán y Sasha al que no ha querido faltar su madre. La propia academia ha resaltado el instante más emotivo de la presentación: «Uno de los momentos más conmovedores fue ver a Shakira aplaudir emocionada a sus hijos, quienes estrenaron videoclip y brillaron en el escenario con un dulce y magnético color de voz que sorprendió a todos por su madurez artística a tan temprana edad», han escrito los organizadores en el resumen de la velada.

Videoclip de Shakira con sus hijos. (Foto: Youtube)

Pese a que en Estados Unidos ya han presentado el nuevo single ante un seleccionado público. No dará el salto internacional hasta dentro de unas horas. «La cuenta atrás para nuestro primer videoclip empieza ahora», han anunciado junto a la publicación de un corte del video. Un texto en el que han desvelado también la fecha del estreno mundial: el domingo 11 de mayo. Un post que ya acumula un gran número de likes y que refleja diversos comentarios de los usuarios de la red.

Shakira y sus hijos en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

A través de este medio, los fans han querido hacer llegar un mensaje a los hijos del ex matrimonio que se resume en corazones y apoyo incondicional: «El verdadero talento», «Todo nuestro apoyo» o «Muchos éxitos». Un lanzamiento que ya apunta a ser uno de los hits más escuchados del año.