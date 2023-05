Han pasado ya varias semanas desde que tuvo lugar uno de los días más señalados para la Familia Real británica: la coronación de Carlos III, acto en el que su esposa, Camila, también se convertía en reina consorte en una ostentosa ceremonia a la que acudieron distintas personalidades así como diferentes representantes de Casas Reales, como los Reyes Felipe y Letizia. Tuvo lugar en la Abadía de Westminster, en Londres, celebración que se alargó durante los tres días siguientes en un enclave de festejos.

Después de dicho evento, Carlos III y Camila han continuado con sus quehaceres reales. Esta misma semana han visitado Irlanda del Norte y han podido conocer de cerca el pueblo de Newtownabbey. Allí se encuentra un jardín muy especial para ellos, y es que este es el Jardín de la Coronación. En esta visita, el Rey y la reina consorte han podido pasear por los parques de los aledaños para después entrar en el jardín. Paseo con el que han dejado estampas cargadas de complicidad.

Dentro de las inmediaciones se lo han pasado a las mil maravillas y han disfrutado de un plan sostenible, como casi todas las actividades que llevan a cabo los monarcas, siempre tan comprometidos con el medio ambiente. «Sus majestades abrirán las puertas del jardín poco antes de conocer a los implicados en su diseño, el cual se ha elaborado empleando (e inspirándose) en los mismos principios de jardinería sostenible que utilizan los propios reyes», dice la nota de prensa sobre su visita.

Carlos III y Camila han disfrutado de una gran variedad de flores y plantas así como de unas actuaciones musicales que les ha ofrecido la organización.»Sus majestades se reunirán con escolares que han participado en diversos proyectos relacionados con la coronación, miembros de la comunidad local que se ofrecieron como voluntarios en el ‘Big Help Out’ del fin de semana de la coronación, así como los galardonados con el Queen’s Award for Voluntary Service (”Premio de la reina al servicio voluntario»), el King’s Award for Enterprise («Premio del rey a la iniciativa») y beneficiarios de la beca del duque de Edimburgo», comentan desde la entidad.

Antes de terminar el acto han podido disfrutar también de una deliciosa tarta que replicaba la famosa corona de San Eduardo con la que fue coronado el monarca.



Para la ocasión Camila se ha decantado por un vestido de corte midi y manga larga en color turquesa. Destaca del diseño el remate de la parte central del patrón que ha combinado con un pañuelo gris con detalles del mismo tono que el atuendo. Por su parte, Carlos III ha llevado un traje de dos piezas compuesto por una blazer y pantalón de traje en azul marino con un estampado de rayas blancas, camisa a tono y corbata azul con un estampado de líneas blancas.