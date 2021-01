El rey Felipe de los Belgas se ha convertido en el inesperado protagonista de un incidente en las calles de Bruselas. El monarca se quedo literalmente atrapado en medio de una manifestación en la capital belga cuando regresaba a su residencia oficial tras un día de trabajo. Una imagen que nunca cabría haber imaginado ya que se supone que los miembros del personal de seguridad que se ocupa de velar por el bienestar de los royals están al tanto de los sucesos que ocurren en las zonas por las que pasan los vehículos oficiales y deben evitar cualquier tipo de altercado.

Look ha podido hablar con el especialista en Casa Real Belga, Wim Dehandschutter que, si bien no fue testigo directo del altercado, sí está al tanto de los detalles que lo rodean. Según el experto, el incidente ocurrió la tarde del miércoles. Aproximadamente quinientos manifestantes se concentraron en Bruselas tras la muerte de un hombre una hora después de su detención. A pesar de que la manifestación comenzó de una manera pacífica, acabó convirténdose en una batalla en plena calle con el rey Felipe como inesperado protagonista.

[VIDEO] Belgian King Philippe’s Mercedes – vehicle registration plate “1” – got stuck in the midst of a demonstration. Roughly 500 demonstrators gathered at a Brussels police station following the death of a man who died about an hour after he was arrested.pic.twitter.com/OUOau2W3i4

— [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) January 13, 2021