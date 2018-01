Todas las claves que esconde el Toisón de Oro

Día grande para la Familia Real Española. Hoy martes 30 de enero no solo se cumplen 50 años del nacimiento de Felipe de Borbón, sino que además, su hija, la princesa de Asturias por fin recibirá el Toisón de Oro que se le concedió en 2015. Un acto de gran trascendencia en el que estarán presentes sus abuelos y su hermana y para el que no podría haberse escogido mejor fecha que el aniversario de su padre. Con esta condecoración, la primogénita de los Reyes entra en el llamado ‘Club del vellocino’ por la forma que tiene la insignia que pende del legendario collar.

Al igual que ocurrió en el caso de Felipe VI, Leonor recibe el Toisón, la máxima condecoración de la Casa Real Española en unas circunstancias muy concretas. A su padre se lo otorgaron con 13 años, el 3 de mayo de 1981, después del golpe de Estado del 23 F y unos meses antes de su primer discurso en los Premios Príncipe de Asturias. En el caso de Leonor, su padre le hace entrega del Toisón a los 12 años (la niña cumple 13 el 31 de octubre), en plena crisis catalana y cuando los rumores sobre su posible aparición en la próxima edición de los Premios Princesa de Asturias suenan con mucha fuerza. Todo está calculado y responde a un plan meditado plan.

A diferencia del Rey, a quien se le otorgó el Toisón en una ceremonia privada en Zarzuela, el de Leonor será un acto público celebrado en el Salón de las Columnas del Palacio Real. No habrá discurso por parte de la niña, pero sí unas palabras de su padre.

En LOOK analizamos las claves de la máxima condecoración de la Corona Española que hoy recibe la princesa Leonor.

¿Qué es el Toisón?

El Toisón o Vellocino de Oro es la insignia de una de las órdenes de caballería de mayor prestigio a nivel mundial. Fue fundada en 1430 en Brujas por el duque de Borgoña con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal. La palabra “Toisón” viene del francés que significa ‘vellocino’, o la piel del carnero. Como consecuencia del matrimonio del Archiduque Felipe de Habsburgo con doña Juana la Loca, la Orden pasa a la Corona de España. Es una condecoración que siempre regresa a casa, es decir, no es hereditaria, sino que tras la la muerte de quien la posee debe ser devuelta.

Una condecoración real

El Toisón está vinculado a una familia reinante, no a un Estado. Todos los monarcas españoles han sido los Soberanos y Grandes Maestres de la Orden. Como tal, lo otorga directamente el Rey de España a quien él considera oportuno, tal como lo recoge el artículo 65 de la Constitución.

Un collar con Historia

El Toisón está formado por un collar de oro con las armas de los duques de Borgoña. Del collar pende el emblema del vellocino de oro, que simboliza la leyenda de Jasón y los Argonautas. Cada collar tiene un precio de 50.000 euros.

La leyenda de Jasón

El vellocino de oro que pende del collar simboliza el mito griego de Jasón y los Argonautas, uno de los preferidos del duque de Borgoña. Contaba la historia que Jasón viajó hasta la Cólquida con un nutrido grupo de marineros pero que al llegar allí su rey le puso una serie de duras pruebas como condición para entregarle el vellocino. Jasón superó con éxito las pruebas y fue a buscar el vellocino ayudado por Medea, una bruja. Entonces regresó a su tierra acompañado de los Argonautas, donde fue nombrado rey de Yolcos.

Leonor, la primera mujer española

Leonor será la primera mujer española en recibir la condecoración, pero antes hubo otras europeas. Fue don Juan Carlos quien abrió el ‘Club del vellocino’ al género femenino. Diez años después de su proclamación, el ahora Emérito entregó el Toisón a Beatriz de Holanda en 1985. Ese mismo año, el Rey también entregó la Orden a Margarita de Dinamarca. La tercera mujer en recibir la Orden fue Isabel de Inglaterra en 1988.

Leonor no solo se convertirá en la cuarta mujer y primera española, sino que ella encarna el futuro de la Orden, ya que cuando se convierta en Reina será también la Gran Maestre, como antes lo ha sido su padre.

Un collar ‘ilegítimo’

El Infante don Jaime de Borbón, hermano de don Juan de Borbón otorgó y entregó personalmente a Franco un Toisón de Oro para que lo luciera en la boda de su nieta con con su hijo, a pesar de que no tenía derecho alguno para ello. Franco no lo lució nunca, consciente de que don Jaime no era el legítimo Jefe de la Casa.

Sin beneficios económicos

La orden se constituyó en origen en defensa de los débiles y al servicio de la Iglesia de Dios y su concesión no implica ningún tipo de beneficio económico. El Toisón premia los ideales caballerescos, la buena conducta y los méritos.