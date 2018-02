Las grandes ausencias en el día más importante para la princesa Leonor

Ha sido uno de los días más importantes de su vida. Para Leonor de Borbón, recibir el Toisón de Oro significa un comienzo nuevo, el inicio de su vida pública como heredera de la Corona. Es muy probable que a partir de ahora, la primogénita de los Reyes vea cómo se incrementa su participación en actos oficiales y que el próximo otoño debute en los premios que llevan su nombre, de la misma manera que lo hizo su padre a la misma edad.

Sin embargo, y a pesar de que en este día tan importante ha estado acompañada por quienes más la quieren, en el Palacio Real se ha echado de menos la presencia de algunos de los miembros destacados de la familia del Rey. Se desconocen los motivos de estas ausencias y también si han sido solo puntuales y se incorporarán a las posteriores celebraciones privadas con motivo del cumpleaños del monarca. Pero, ¿quiénes se han perdido un acto tan importante para la hija del Rey?

Infanta Cristina

La ausencia de la hermana del Rey era algo de esperar. Doña Cristina no estuvo siquiera en el cumpleaños, privado, de su padre, cuanto menos en un acto de relevancia institucional. Resulta llamativo si se tiene en cuenta que la última vez que los Reyes coincidieron con doña Cristina fue precisamente en el funeral de Alicia de Borbón, que se celebró en el mismo salón en el que se ha celebrado la imposición del Toisón. A pesar de que en los últimos tiempos se han multiplicado los rumores de un acercamiento entre los Eméritos con la familia Urdangarin, especialmente por parte de don Juan Carlos, ya que en el caso de doña Sofía la relación nunca se rompió, resulta impensable que eso ocurra con los actuales monarcas, cuyo deber es proteger los intereses de la Corona.

Telma Ortiz

No es ningún secreto que la hermana de doña Letizia prefiere mantenerse en un segundo plano. Desde que se separara de Jaime del Burgo, apenas se ha sabido nada de la vida que lleva Telma, ni se la ha visto en compañía de su familia. Hoy no ha sido una excepción. Telma no ha estado presente en la recepción de entrega del Toisón, pero estamos seguros de que sí formará parte de la celebración privada con motivo del cumpleaños del Rey.

Infanta doña Pilar de Borbón

Ha sido otra de las grandes ausentes, aunque se desconoce el motivo. Mientras que su hermana, doña Margarita ha estado en primera fila y ha recibido un cariñoso saludo por parte de la princesa Leonor, doña Pilar no ha hecho acto de presencia. Tampoco han estado ninguno de sus hijos.

Felipe y Victoria de Marichalar

Una ausencia justificada. Los hijos de la infanta doña Elena no han asistido a la ceremonia de entrega del Toisón a su prima por motivos obvios, no faltar a sus compromisos lectivos.

Menchu Álvarez del Valle

La última vez que vimos a doña Letizia con su abuela paterna fue el pasado mes de octubre, durante su visita al pueblo ejemplar de 2017, Poreñu. Han pasado apenas tres meses y no han vuelto a coincidir, al menos, en público. Hoy era una buena ocasión para que la bisabuela de Leonor disfrutara de un día tan importante. Sin embargo, ni rastro de ella. ¿Por qué?