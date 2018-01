‘La noche de Felipe VI’: el nuevo documental que desvela los secretos mejor guardados de la Corona

Medio siglo de vida y muchas cosas que contar. Con motivo del 50 cumpleaños del Rey, Kometa TV ha preparado un documental, que emite Telemadrid, en el que se desvelan varios de los interrogantes en torno a su figura y a la de su padre hasta ahora ignotos para la mayoría de la población. Bajo el título “La noche de Felipe VI” y con la colaboración de algunas de las figuras más relevantes del panorama nacional, el proyecto plantea dar un punto de vista diferente sobre el Rey de España y arrojar luz sobre los dos grandes acontecimientos relacionados con la Monarquía que, hasta la fecha, han marcado, el siglo XXI: la abdicación y la proclamación.

Una abdicación muy planeada

Pocos saben que, aunque la abdicación de don Juan Carlos se produjo el 2 de junio de 2014, la decisión el monarca ya la tenía tomada desde el mes de enero. Una decisión muy meditada cuya puesta en escena se calculó hasta el milímetro. Se creó un pequeño comité de trabajo confidencial que fue preparando la estrategia a seguir. Una estrategia muy medida, hasta el punto de que el mismo día de la abdicación se mantuvieron los actos oficiales previstos para evitar los rumores. El día de la grabación del discurso, que fue más lenta de lo previsto en principio, acompañando al ahora Emérito, estuvo presente el futuro Rey.

Botsuana y el ‘no perdón’

La de Botsuana ha sido una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado la Monarquía. El periodista Fernando Ónega asegura que tras el accidente del país africano, don Felipe se presenta ante su padre con un dossier de prensa en el que se da testimonio del desprestigio de la Corona y le dice : “Mira lo que has conseguido”. Fue entonces cuando se planeó el famoso ‘lo siento’. Una disculpa que no fue tal, sino, como confirma Ayuso, una serie de palabras preparadas que se esperaban después de haber hecho algo que estaba mal.

Un niño normal

Al igual que ahora le ocurre a don Felipe y a doña Letizia, doña Sofía quiso que su hijo se criara como un niño normal. Nació en una clínica, no como antes, que los hijos de reyes nacían en palacio, y fue al colegio con otros niños. De hecho, la Reina insistía a los escoltas en que no llamaran la atención en el colegio y que si en algún momento el niño se caía no acudiesen en su ayuda.

Cuenta Peñafiel que Felipe era un niño perezoso y mal estudiante, se quedaba dormido porque a veces por la noche se quedaba mirando las estrellas con un telescopio que le había regalado su abuela. De hecho, Jaime Martínez Bordiú recuerda cómo en una de sus fiestas de cumpleaños, el telescopio de Felipe fue la gran envidia de la jornada. Apezarena destaca que una vez, el niño llegó a casa disgustado porque no le habían invitado a una fiesta y entonces la Reina llamó a la madre del niño que daba la fiesta y le preguntó. Ella, atónita dijo que no sabía cómo proceder por temas protocolarios y doña Sofía dijo que se olvidase de eso, que ahora llevaba ella a Felipe a la fiesta.

Otros amigos del joven príncipe fueron Adolfo Suárez Illana o Cayetano Martínez de Irujo. El conde de Salvatierra se acuerda de que se dejó ganar al futbolín por el pequeño Felipe.

A imagen de su padre

Destaca Ónega que don Felipe ha pasado mucho tiempo con su padre, especialmente en momentos importantes como la muerte de Franco o el 23 F. Doña Pilar de Borbón mantiene que Felipe tiene un gran sentimiento hacia España, algo que hereda de su abuelo, don Juan.

Es especialmente relevante haber estado al lado de su padre durante el desarrollo de la crisis del 23F. Don Juan Carlos estuvo en permanente comunicación con su hijo durante todo el golpe de Estado. “Tenía 13 años y se dormía, pero su padre le decía: Felipe, despierta y mira cómo se resiste un golpe de Estado”, afirma Apezarena.

Su historia de amor con Letizia

El documental nos descubre las claves de los inicios de su romance con la entonces periodista Letizia Ortiz. Nos descubre cómo se conocieron y como fueron sus primeros encuentros. Incluso cómo el entorno de Letizia comenzó a sospechar de la incipiente relación.