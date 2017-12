El pasado mes de mayo el rey Harald de Noruega celebraba junto a su esposa, Sonia, y numerosas personalidades tanto internacionales como de su propio país, su 80 cumpleaños. Fueron tres días de fiesta a los que no faltó nadie: nobleza, representantes políticos y miembros de las casas reales de casi toda Europa se dieron cita en el que fue el evento del año. Los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía no quisieron perderse el gran momento del jefe de estado del país nórdico. De hecho, allí, nuestro Emérito, tomó buena nota, pues en 2018 es él quien celebra su 80 aniversario.

[EN IMÁGENES | Desfile de la nobleza en el cumpleaños de los reyes de Noruega]

Fue la periodista Pilar Eyre la que, en su blog en la revista ‘Lecturas’, apuntaba a que sería este tipo de celebración la que le gustaría a Don Juan Carlos por su próximo cumpleaños. Sin embargo, también dejaba claro que su hijo, el rey Felipe, prefería que el 5 de enero, día de la efeméride, pasara lo más desapercibido posible. Un mes más tarde, Casa Real cambió de opinión y envío un comunicado explicando que habría diferentes actos repartidos en el año para homenajearle y que el primero tendría lugar el propio día de la Pascua Militar, pero nada parecido a lo que festejó el rey Harald.

LOOK ha hablado con varios periodistas expertos en Casa Real y han dado su más sincera opinión acerca de las pretensiones de Don Juan Carlos y de lo que en realidad está previsto que suceda. ¿Realmente quiere Don Juan Carlos una fiesta como la de Harald de Noruega?

Carmen Enríquez cree que no: “No creo que quiera una celebración como la de Harald. Nunca los reyes de España han hecho grandes celebraciones. No es una cosa de ahora, no lo han hecho nunca. Eran poco amigos de la ostentación y de hacer ese tipo de fiestas que, sin embargo, en otras monarquías son tan habituales”. Jaime Peñafiel está de acuerdo: “No creo que él quiera eso. Va a estar presente en la Pascua Militar y será este acto institucional su particular celebración: una comida y punto”. Por su parte Rosa Villacastín considera que más allá de las preferencias del que fuera rey está España: “El país no está para celebraciones, con todo lo que está pasando en Cataluña y lo que está pasando a nivel económico”.

[EN IMÁGENES | Los reyes Juan Carlos y Sofía, juntos en el último adiós a Miguel de Rumanía]

Sin embargo, Pilar Eyre, no solo afirmó que precisamente este tipo de fiesta es lo que le gustaría, sino que además se muestra de acuerdo en que se la merece: “Creo que sí. Un homenaje con representantes del gobierno, con los partidos políticos que quisieran sumarse y con sus amigos o la gente que ha tenido a su lado a lo largo de su vida y que todavía vive o incluso representantes internacionales sí que me parecería bien. Harald también ha tenido sus errores a lo largo del reinado, empezando por el noviazgo de la que ahora es reina, y se le hicieron tres días de celebraciones, fuegos artificiales, estuvo implicado el Gobierno, fueron personalidades de toda Europa…”.

¿Merece Don Juan Carlos un homenaje?

Jamás sabremos lo que realmente siente Don Juan Carlos, ni si, tal como apuntan los expertos, se siente anulado en su país. Ni siquiera si el hecho de haber accedido a celebrar algunos actos en honor de su aniversario son el principio de la rehabilitación de su imagen, una rendición al reconocer que no se han hecho las cosas bien desde su abdicación. Pero lo que si tienen todos claro es que el Emérito no lo hizo todo mal, al revés, fue mucho el bien que, en su opinión, trajo a este país y por ello merece que se le reconozca.

Pilar Eyre considera: “A mí me parecería bien que se le hiciera un homenaje por sus aciertos porque sus errores ya se los hemos reprochado muchas veces”. Y en esa misma línea están sus compañeros de profesión. Carmen Enríquez va un poquito más allá: “Lo que haría falta, en su momento, es un homenaje del pueblo español al rey Juan Carlos por sus logros políticos y como rey”.

Tanto Rosa Villacastín como Jaime Peñafiel creen que este sería el momento perfecto para compensar a Don Juan Carlos estos últimos años en los que ha estado muy apartado, pues la periodista afirma que “está muy dolido porque no le invitaran al 40 aniversario de la Constitución y porque sabe que solo se le tiene en cuenta para eventos de segunda”. Peñafiel, más optimista, considera que con las celebraciones que se van a hacer “van a intentar compensarle lo mal que lo han hecho, porque. al fin y al cabo, él trajo la Transición y se le debe un respeto. Le guste o no a su hijo y a su nuera”.

El biógrafo de Don Juan Carlos

LOOK también se ha puesto en contacto con Fermín J. Urbiola, periodista y escritor de la biografía del Rey Juan Carlos ‘Palabra de Rey’ (Espasa), que tiene una opinión muy clara sobre el tratamiento que merece el que fuera el impulsor de la democracia en España: “Me gustaría decir, antes de nada, con la relativa rotundidad que permite una ciencia tan inexacta como es la “futurología”, que la historia sabrá valorar en su justa medida la figura del rey don Juan Carlos. Y creo que pasará a la historia como un gran Rey de España”.

Sobre si se le debe o no rendir homenaje o si merece una fiesta más o menos grande por su cumpleaños se muestra rotundo: “La monarquía en España ha recuperado el apoyo y el aprecio de la inmensa mayoría de los españoles, el rey don Felipe cuenta con el respeto de la ciudadanía y de las instituciones. Y don Juan Carlos, que conoce muy bien el código de valores de esta España del nuevo milenio, procura colaborar desde la discreción. Por eso, quizás, lo menos importante en estos momentos sean los homenajes públicos… La historia reconocerá su talla política, su decisiva aportación a la España moderna y su grandeza como persona que ha sabido pedir perdón”.

Y en este último punto también coinciden todos. Don Juan Carlos no siempre supo hacer las cosas bien, pero sí pidió perdón, algo más complicado de hacer que de escribir. Seis letras que, en según qué ocasiones, no son fáciles de pronunciar. Y hacerlo, le honra, o eso piensan los periodistas consultados por este digital.