Pilar Vidal y Carmen Lomana dan un giro de 180º a su relación: "Me has emocionado"

La relación de Pilar Vidal y Carmen Lomana ha pasado por muchos momentos, pero todo el mundo pensaba que su última guerra no iba a tener vuelta atrás. Afortunadamente no ha sido así y ambas han sabido mirar al futuro con optimismo. La periodista ha dado una entrevista en un conocido programa de televisión para explicar sus problemas con el peso y Carmen, después de escucharla, se ha puesto en contacto con ella y le ha dicho: «Me has emocionado».

Pilar Vidal no pudo contener las lágrimas tras escuchar un comentario que Carmen Lomana hizo sobre las personas con sobrepeso. La empresaria prometió que su intención no era herirla, de hecho aseguró que no estaba pensando en nadie cuando compartió su opinión, era un análisis general. No obstante, este suceso marcó y antes y un después entre ambas.

Pilar ha explicado en Espejo Público, espacio donde sucedió todo, que se ha reconciliado con su compañera. «Carmen me dijo: ‘Ahora entiendo por qué todo el mundo te quiere. Me has emocionado, te he visto por casualidad’. Me dijo que me quería». Ha explicado todo esto en Más Espejo, la sección de corazón que presenta la periodista Gema López.

Pilar Vidal y Carmen Lomana. (Foto: Antena 3)

Carmen ha empatizado con Pilar, quien ha trasladado un mensaje positivo, quitándole hierro al asunto. «Hay muchísima gente que tiene esta enfermedad y no pasa nada», le ha explicado a Susanna Griso. «Igual que hablamos de cáncer y de salud mental, hay que hablar de esto (…) Creo que no hay ningún medio que no se haya hecho eco». Espejo Público ha servido de altavoz para que Pilar pueda compartir con la audiencia su problema. Una vez más, se ha ganado el corazón del público, incluso el de Carmen Lomana, quien hasta hace muy poco era su enemiga.

La sinceridad de Pilar Vidal

Pilar Vidal se sentó en el plató de Y ahora Sonsoles y lo primero que dijo fue que le costaba mucho hablar del sobrepeso, pero hizo un esfuerzo por la amistad que le une a la presentadora. «A lo largo de mi vida he adelgazado muchas veces. Es algo de lo que no me gusta hablar, pero por ti lo hago», empezó diciendo bajo la atenta mirada de sus compañeros.

Pilar Vidal en ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

«Yo parto de la base de que a lo largo de toda mi vida he estado a dieta. Yo nací casi con 5 kilos, que eso ya era difícil perderlos. Yo recuerdo que a mi madre no le gustaba que yo fuese tan grande». A pesar de llevar muchos años trabajando en los medios, Pilar siempre ha mantenido a su familia lejos del foco, por eso tiene tanta importancia el esfuerzo que ha hecho.

«A mí me cuidaban muchísimo. Yo nunca he cenado lo mismo que cenaba mi hermano, que le encantaba el kétchup, la tortilla. Mi hermano cenaba tortilla y yo cenaba verduras e hígado a la plancha», comenta con total sinceridad.

Pilar Vidal y Carmen Lomana. (Foto: Antena 3)

Después de conocer el lado más personal de la colaboradora, Carmen Lomana ha entendido el motivo por el que se ofendió tanto cuando sacó el tema del sobrepeso. También se ha dado cuenta de que Pilar es una persona íntegra, según su nuevo punto de vista, por eso se ha ganado el corazón de tanta gente.

Un mensaje importante

Pilar Vidal ha aprovechado su repercusión mediática para mandar un mensaje importante: «Yo conozco niños que son diabéticos que saben qué deben comer y lo que no. Pues la gente que tiene obesidad en determinado grado debería también aprender desde muy pequeños esos hábitos, pero grabárselos a fuego, no estar a dieta». No es una cuestión estética, la salud es más importante.