Lleva siendo Princesa de Asturias desde el 19 de junio de 2014, pero aún no la hemos visto presidir los premios que llevan su nombre. Sus apariciones públicas son escasas, ya que sus padres, los Reyes, quieren que disfrute de una infancia “normal”. Sin embargo, parece que algo ha cambiado este año. Leonor ha cumplido 12 años, los mismos que tenía su padre la primera vez que presidió los Premios Príncipe de Asturias en Oviedo y aunque se la ha vuelto a echar de menos en el Teatro Campoamor, por primera vez, Casa Real ha distribuido un retrato oficial de la heredera a la Corona. Un síntoma inequívoco de que algo está cambiando. Leonor se hace mayor y su destino ya está escrito.

Hace ya 40 años, un frío 1 de noviembre de 1977, Felipe de Borbón era solemnemente proclamado Príncipe de Asturias en el Real Sitio de Covadonga. Tenía apenas 9 años, uno menos que Leonor cuando recibió el Toisón de Oro de su padre y esta ceremonia suponía la restauración de una tradición que se había perdido durante el franquismo.

En 2018 se celebran los “Centenarios de Covadonga”: Por un lado, el centenario de la coronación de la Santina, por otro, los 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias y, por último, la creación hace un siglo del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Una fecha más que idónea para la “puesta de largo” de la hija mayor de los Reyes que, sin embargo, podría verse enturbiada por la situación política actual.

LOOK se ha puesto en contacto tanto con la Fundación Princesa de Asturias como con el gabinete de prensa de Casa Real para intentar confirmar si está previsto que Leonor siga los pasos de su padre y reciba los atributos como heredera de la Corona en una fecha tan especial. Desde la Fundación Princesa de Asturias han preferido no hacer ningún tipo de declaración al respecto. Por su parte, desde el Departamento de Comunicación de Casa Real afirman: “Nosotros no tenemos en este momento ninguna constancia, tanto por previsión temporal como por el asunto concreto. No podemos estar en condiciones de dar por buena, por lo tanto, ninguna especulación”.

La experta en protocolo Marina Fernández considera que “el Centenario de Covadonga podría ser una buena oportunidad para que Leonor reciba los atributos de Princesa de Asturias, que le corresponden desde el cambio en la Jefatura del Estado”. Esta ceremonia es algo meramente simbólico, un homenaje de los asturianos hacia el heredero que se retomó de manera oficial con el príncipe Felipe en 1977. “El recibir sus atributos no significa que vaya a aumentar su agenda oficial, ni que se vaya a intensificar su exposición mediática. Es simplemente un acto simbólico que refuerza su condición. Cualquier momento podría ser bueno, pero hacerlo coincidir con el Centenario de La Santina, patrona de Asturias, tiene mucho sentido”, remarca Marina.

Sin embargo, la situación política actual está afectando, y mucho a la agenda de los Reyes. De hecho, doña Letizia ha tenido que sustituir al monarca en varios actos las últimas semanas e incluso lo ha hecho doña Sofía a nivel internacional. Este marco podría afectar a las decisiones de los soberanos sobre la idoneidad de que su primogénita participe en un acto de esta relevancia histórica y política. “No sabemos cómo estará la situación política e institucional dentro de un año, pero si la Casa hubiera decidido que Leonor reciba sus atributos el que el escenario no se haya aclarado aún no debería ser un problema. En el momento en el que su padre recibió sus atributos como Príncipe de Asturias, en noviembre del 77, la situación también era complicada. Hubo que hacer una filigrana protocolaria para sacar un evento adelante que cuadrara con el delicado equilibrio de la Transición y convertir el acto de Investidura en un acto Homenaje del pueblo asturiano a Don Felipe”, afirma Marina Fernández.

El diario asturiano La Nueva España ha hablado con varios expertos que coinciden en que esta fecha resulta lógica para que Leonor tome los atributos que corresponden a su condición, aunque tienen en cuenta que la actual situación catalana podría hacer que los Reyes esperaran a otro momento. Javier Fernández Conde, Catedrático de Historia Medieval, ha asegurado al periódico que “es coherente que se haga, pero quizás no sea el momento más adecuado por la problemática de Cataluña”. Juan Luis Rodríguez -Vigil, expresidente del Principado mantiene que la ceremonia “es un rito de paso dentro del esquema monárquico, un ritual necesario, y lo lógico es que se haga en Asturias. No sé si la edad de 12 o 13 años es un poco precipitado”, asegura a LNE.

Pero no todos opinan que Leonor debería empezar a tener responsabilidades. Para el periodista Jaime Peñafiel “Leonor es simplemente una niña”. “Las circunstancias de su padre eran diferentes, no se pueden comparar. Cuando tenga 18 años, ya hará lo que tenga que hacer, pero mientras tanto, dejémosla tranquila”, dice.

Quedan menos de siete semanas para que empiece 2018. Desde hace varios meses, diversas instituciones trabajan para que este año Asturias se convierta en un referente a nivel nacional e internacional. No todos los días se tiene la oportunidad de celebrar tres centenarios tan importantes. Una oportunidad única para que Leonor deje de ser “la heredera invisible” y comience a ser el rostro de la España de la que un día será reina.