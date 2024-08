Rania de Jordania y la anterior jequesa de Qatar, Moza bint Nasser, han sido, durante mucho tiempo, los referentes de estilo royal fuera de Europa. Sin embargo, hace apenas unas semanas, todas las miradas se pusieron en una de las hermanas del actual emir de Qatar. El jeque acudió a los Juegos Olímpicos de París en compañía de su hermana, Hind bint Hamad bin Khalifa Al Thani, en lugar de hacerlo con una de sus mujeres.

En la recepción previa a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que ofrecieron el presidente Emmanuel Macron y su esposa, la hermana del emir acaparó todas las miradas gracias a su look. Un outfit con el que compitió en elegancia con royals europeas como Mary de Dinamarca, Matilde de los Belgas o Charlene de Mónaco y con el que dejó claro que es la digna sucesora de su madre, a la que se solía llamar la Grace Kelly de Oriente.

Hind bint Hamad, en un acto. (Foto: Gtres)

Hind bint Hamad apostó por un sofisticado vestido en un vibrante color naranja, que resaltaba el bronceado de su piel. Un modelo de la firma británica Emilia Wickstead -una de las preferidas de las royals británicas- y que ha lucido también la princesa Eugenia de York. El vestido en cuestión, de corte midi y falda evasé, tiene un precio de 1250 euros.

El estilo de Hind bint Hamad

Aunque la hermana del jeque se convirtió en una de las más elegantes en París, lo cierto es que no es la primera que su estilo llama la atención. Hind bint Hamad destaca por sus impecables looks, en los que es capaz de fusionar la modernidad con la tradición. Una elegancia innata que ha heredado de su madre, de quien siempre se ha dicho que es una de las royals más sofisticadas del mundo. La anterior jequesa llevó el uso de los turbantes a una nueva dimensión, e hizo de este complemento un accesorio imprescindible en sus looks.

Hind bint Hamad, en un acto. (Foto: Gtres)

En su día a día, la hermana del jeque suele decantarse por looks muy femeninos, pero de líneas clásicas y minimalistas, en los que los tonos neutros son los protagonistas. Hind bint Hamad es una gran apasionada de las firmas británicas, como es el caso de Emilia Wickstead, pero no deja de lado la moda local, en un claro apoyo a la tradición y los diseñadores menos conocidos.

La hija de la anterior jequesa es, además, una mujer de su tiempo, que está pendiente de la actualidad y es muy activa en las redes sociales, donde suele compartir detalles de sus compromisos y actividades. En estos momentos, ejerce como Vicepresidenta y Directora Ejecutiva de la Fundación Qatar (QF), con el objetivo de apoyar el desarrollo económico y social de Qatar, a través de iniciativas y programas en tres áreas fundamentales: educación, ciencia e investigación, y desarrollo comunitario.

Hind bint Hamad, en un acto con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Con una formación muy amplia (posee un MBA Ejecutivo de HEC Paris en Qatar, una Maestría en Derechos Humanos del University College London en el Reino Unido y una Licenciatura en Artes de la Duke University en los Estados Unidos), es una firme defensora de la importancia de la educación para dar forma a las vidas, fortalecer las sociedades y construir un mundo mejor. En su día a día, está al frente de la citada organización, con la que colaboran numerosas instituciones en diferentes ámbitos. De hecho, el pasado año la pudimos ver en Madrid con la Reina Sofía, en la firma de un acuerdo entre la Escuela de Música Reina Sofía y la Fundación Qatar.