Estefanía de Mónaco, ¿tras los pasos de Carolina?: las dos incógnitas que rodean a la Princesa

No es ningún secreto que la relación entre Carolina y Estefanía de Mónaco ha sido bastante complicada, especialmente tras la muerte de Grace Kelly y aunque ambas princesas han tenido a lo largo de los años muchas cosas en común, a día de hoy sigue habiendo un abismo que las separa. Diferencias que se hacen especialmente evidentes en el ámbito familiar. Mientras que la princesa de Hannover se ha volcado en su faceta como abuela, esta es una asignatura que aún está pendiente para la hija menor de Rainiero. Sin embargo, esta situación podría estar a punto de cambiar.

Hace dos semanas, los Grimaldi casi al completo participaban en un concierto en beneficio de la Cruz Roja en el que no se veía a Estefanía, que el pasado fin de semana reaparecía en público. Poco dada a participar en actos oficiales, la Princesa está muy volcada en sus actividades relacionadas con la lucha contra el SIDA y la protección de los animales, algo que comparte con Charlene. La hija menor de Rainiero y Grace Kelly era una de las asistentes a la gala contra el SIDA que se celebraba en el Sporting Club de Montecarlo y lo hacía acompañada de sus tres hijos. Una imagen que, en principio, no debería llamar demasiado la atención, de no ser por algunos detalles que han llevado a la reflexión.

Por un lado y, como era de esperar, tanto Pauline como Louis Ducruet han asistido en compañía de sus respectivas parejas. En el caso de Louis, con su esposa, Marie Chevallier, con quien acaba de celebrar dos años de matrimonio. Aunque la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos, parece que por ahora no tiene la intención de dar un paso más o de aumentar la familia, algo que ha generado bastante controversia, dado que, a diferencia de Carolina, Estefanía aún no se ha estrenado como abuela.

Un detalle que lleva a pensar en su hija Pauline. La joven lleva varios años de relación con el empresario monegasco Maxime Giaccardi, a quien conoció en 2017. Aunque entre ellos al principio había solo una amistad, poco a poco la situación cambió y ya no ocultan su amor. De hecho, Giaccardi es uno más de la familia e incluso hay quien habla de una próxima boda. Pero más allá de esto, los gestos de la joven parecen indicar que la pareja podría estar a punto de dar una sorpresa. Pauline ha lucido un vestido túnica de su firma, Alter Designs. Un look holgado que disimula su silueta aunque ella no ha dejado de colocar las manos sobre su abdomen y acariciar su tripa, como si estuviera embarazada. Podría ser una gran sorpresa, no obstante, dado el secretismo que ha caracterizado los últimos embarazos de los Grimaldi, es posible que no lo anuncien. Por su parte, la hija menor de Estefanía también acaparó parte de la atención al asistir con un amigo del que no han trascendido más detalles por el momento.