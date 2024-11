El Rey Juan Carlos I mantuvo hace unos días un encuentro en Londres con algunos de sus nietos. El padre del jefe del Estado disfrutó de una reunión el pasado fin de semana con dos de los hijos de la infanta Cristina, Miguel e Irene Urdangarin. Una velada que tuvo lugar en el exclusivo club privado Oswald’s de la capital británica, que se ha convertido ya en un lugar habitual del Rey Juan Carlos I en sus visitas a Londres.

Según ha trascendido, el encuentro se produjo el mismo fin de semana que los Reyes Felipe y Letizia visitaron Paiporta, aunque no se ha concretado el día exacto. Sus Majestades se trasladaron a Valencia el domingo día 3 para poder estar al lado de los afectados por la DANA y mostrarles su apoyo. Una visita que estuvo marcada por las tensiones y en la que tanto don Felipe como doña Letizia acabaron cubiertos de barro.

El club Oswald’s en Londres. (Foto: Gtres).

La presencia de Juan Carlos I en Londres es habitual, de hecho, suele hacer viajes a la capital británica de manera recurrente. No es extraño que haya aprovechado esta visita para reunirse con sus nietos. Hay que recordar que la hija menor de la infanta Cristina acaba de comenzar sus estudios en Oxford y que Miguel también ha estudiado allí hasta el pasado año.

En las fotografías que ha publicado la revista Hello! se puede ver a Juan Carlos I vestido con un traje de color azul y una corbata verde a las puertas del exclusivo club. Por su parte, sus nietos Irene y Miguel Urdangarin llegaron juntos en un taxi. La hija de la infanta Cristina lucía una chaqueta de color gris en tejido de raya diplomática y un jersey de color negro, mientras que su hermano iba con un traje oscuro y una corbata en tono carmesí.

La Reina Sofía con Irene Urdangarin. (Foto: Gtres).

Por el momento no han trascendido más detalles de la velada, más allá del lugar en el que tuvo lugar. El Oswald’s es uno de los lugares más exclusivos de la ciudad de Londres y punto de reunión de algunas de las figuras más destacadas del panorama internacional. Además del Rey Juan Carlos, hace pocas semanas la reina Máxima de los Países Bajos estuvo allí junto a Marie-Chantal y Pablo de Grecia. Allí también se celebró una velada la víspera de la coronación del rey Carlos III en mayo de 2023, a la que asistieron varios miembros de la realeza, como Alberto y Charlene de Mónaco o los reyes de Dinamarca.

El Oswald’s es un club privado ubicado en la calle Albemarle, en el barrio de Mayfair. Solamente se permite la entrada a sus miembros. El club fue fundado en el año 2018 por Robin Birley, hijo Lady Annabel Goldsmith. Ella fue la que puso en marcha otro de los clubes míticos de la capital británica, el Annabel’s.

El acceso al Oswald’s como miembro es tan exclusivo que las tarifas se solicitan a través de correo electrónico, después de haber sido propuesto por uno de sus miembros. Un sistema discreto que no comparte con otros clubes de la ciudad, como The Cavalry and Guards Club o The Savile Club.