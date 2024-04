Los dos viajes secretos de Leonor que han sido descubiertos

La princesa Leonor acaba de hacer una escapada a Nueva York aprovechando sus vacaciones de Semana Santa. Después de pasar unos días en familia y reencontrarse con su hermana, la infanta Sofía, la heredera puso rumbo a la Gran Manzana y lo hizo en solitario. Es la primera vez que Leonor cruza el Atlántico sola y, también el primer viaje privado del que se tiene constancia desde que cumplió la mayoría de edad el pasado mes de octubre.

Sin embargo, no es la primera vez que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia hace una escapada en secreto. El pasado mes de octubre, después de participar por primera vez en la recepción del Día de la Hispanidad en el Palacio Real, la princesa Leonor aprovechó los días libres en la AGM para hacer una escapada a Londres.

La princesa Leonor, vestida con uniforme militar. / Gtres

Según contó la periodista Sandra Aladro, la heredera fue vista por en el aeropuerto, ya vestida de manera casual, con vaqueros, una sudadera, zapatillas y el cabello recogido en una coleta: «Se quitó el uniforme cuando acabó la recepción y fue al aeropuerto vestida como una chica de su edad. Ahora mismo está en Londres con las personas que ella quiere estar. Le han dado unos días de descanso y se ha marchado», dijo la periodista en una intervención en el programa Vamos a ver.

La esfera privada de la princesa Leonor

Estos dos viajes de la princesa de Asturias en los últimos meses a destinos internacionales ponen de manifiesto que Leonor ya se mueve a la perfección sola, sin sus padres y que, además, cuenta con amigos fuera de España, probablemente, fruto de su etapa en el Atlantic College de Gales.

La Reina Letizia, con la Princesa Leonor en Madrid./ EFE

A pesar de que han sido dos los viajes que se han conocido, esto no significa que la heredera no haya podido hacer otras escapadas de las que no se ha tenido constancia, lo que indica claramente la separación de su vida privada de su papel institucional. Algo que siempre han diferenciado muy bien los Reyes, sobre todo, en lo que respecta a sus vacaciones privadas cada verano, de las que nunca se ha dado información oficial.

Una más entre sus compañeros

A sus 18 años, la heredera está perfectamente integrada en el día a día de la Academia General Militar de Zaragoza, donde ingresó el pasado mes de agosto para la primera etapa de su formación castrense, siguiendo los pasos de su padre.

Desde que entrara en el centro militar, han trascendido algunos detalles de la rutina de Leonor en Zaragoza, donde es la dama cadete Borbón-Ortiz, una más entre sus compañeros y compañeras de promoción. Con ellos suele disfrutar de algunos planes privados por la ciudad aragonesa, de los que, en ocasiones, se tiene constancia.

El Rey Felipe VI y la princesa Leonor, juntos en Zaragoza. / Gtres.

Por ejemplo, se ha podido saber que ha salido varias veces a locales de ocio de Zaragoza, donde se ha comportado como una más. También fue vista haciendo algunas compras de material para clase, en sus primeros días en la Academia General Militar o tomando algo en restaurantes típicos de la ciudad. En ocasiones se ha tenido testimonio gráfico de estas salidas, mientras que, otras veces, simplemente se han conocido gracias a las declaraciones de testigos que la han podido ver. En cualquier caso, lo que queda claro es que, más allá de su posición y del papel que tendrá que desempeñar en el futuro, la princesa de Asturias no deja de ser una joven más de su edad, a la que le gusta hacer planes con su círculo de amigos y disfrutar de su vida privada.