El pasado 17 de agosto, el Rey Felipe VI interrumpió sus vacaciones privadas debido a la situación del país a consecuencia de los incendios. El monarca regresó a España para acudir al cuartel general de la UME en Madrid e interesarse por las tareas de extinción y apoyo a los afectados. No era la primera vez que don Felipe tenía que interrumpir sus días de descanso, sino que en 2017 también los Reyes tuvieron que volver por los atentados de Cataluña.

La Casa del Rey ha confirmado ya que Sus Majestades van a visitar a lo largo de esta semana algunas de las zonas más afectadas por el fuego en Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde van a poder hablar con los damnificados y conocer cómo está la situación en estos momentos. Será su vuelta a la actividad tras unas vacaciones más breves de lo esperado, ya que en principio no iba a ser hasta la próxima semana cuando los Reyes retomaran su agenda oficial tras el verano.

El Rey Felipe VI durante su visita al cuartel general de la UME. (Foto: Gtres)

Las preocupaciones del Rey

Aunque la delicada situación del país debido al fuego es un tema que preocupa al monarca -como antes ocurrió con la DANA o con la erupción del volcán de La Palma-, lo cierto es que don Felipe tiene otras preocupaciones a nivel personal que van a marcar este inicio de curso.

Se trata del estado de salud de su tía, la princesa Irene de Grecia, así como la evolución de su amigo, Jaume Anglada. El artista fue arrasado por un conductor mientras iba en moto por las calles de Palma a principios del mes de agosto. Aunque ha pasado un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos y su estado ha sido grave, Anglada se está recuperando bien. No obstante, tiene un largo camino aún por delante.

El Rey Felipe VI ha estado muy pendiente de la evolución de Jaume Anglada, a quien conoce desde hace varias décadas y con quien mantiene una relación muy estrecha.

Irene de Grecia en una salida familar. (Foto: Gtres)

La situación de su tía, la princesa Irene de Grecia, es otra de las preocupaciones de don Felipe. La Reina Sofía no ha estado en Mallorca más que para la recepción a autoridades y miembros de la sociedad balear el pasado 4 de agosto porque este año su hermana no ha podido viajar por recomendación de los médicos.

Aunque la Casa Real no ha dado detalles sobre el estado de la princesa, algunas fuentes como la periodista Mariángel Alcázar han comentado que se encuentra estable dentro de la gravedad. En las últimas ocasiones en las que se ha mostrado en público, se la ha visto en silla de ruedas porque tiene problemas de movilidad. Doña Sofía está muy unida a su hermana y es natural que quiera estar muy pendiente de ella y a su lado todo lo posible, igual que la princesa hizo en el pasado en momentos claves en la vida de la madre de Felipe VI.