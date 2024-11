La princesa Delphine estalla en las redes: "No me invitaron al Día del Rey"

Cuando tenía 17 años, Delphine de Bélgica se enteró de que era hija del entonces rey de los belgas, Alberto II. El monarca mantuvo una relación durante casi dos décadas con la madre de Delphine, la baronesa Sybille de Selys Longchamps, fruto de la cual nació la artista. Sin embargo, el padre de Felipe de los Belgas nunca quiso reconocer oficialmente a Delphine como su hija, a pesar de que mantuvo algunos encuentros privados con ella.

Esto llevó a la hoy princesa a iniciar una larga batalla judicial por ser reconocida oficialmente como hija del rey Alberto. Algo que logró en el año 2020, cuando se le otorgó el apellido paterno y el título de princesa. Un proceso que se prolongó durante varios años y durante el cual el monarca se negó repetidas veces a someterse a una prueba de ADN.

La princesa Delphine de Bélgica. (Foto: Gtres).

A pesar de que a día de hoy Delphine tiene el título de princesa y ha sido reconocida de manera oficial, la hija del rey Alberto asegura que sigue siendo una extraña dentro de la familia real y que no se siente reconocida.

Hace unos días, la princesa fue una de las grandes ausentes en la celebración del Día del Rey en Bruselas. El rey Alberto disfrutó de la compañía de sus hijos Laurent y Astrid, pero ni rastro de Delphine. A tenor de esta situación, la hermana del jefe del Estado publicó un post en las redes sociales, criticando su ausencia en el acto, a pesar de que no es miembro activo de la familia real ni tampoco recibe fondos públicos. «La prensa me volvió a recordar ayer por qué no fui invitada a celebrar el Día del Rey. La razón es que no percibo dotación como mis hermanos y hermana. El hecho es que no soy bienvenida porque, esencialmente, cuando nací mis padres no estaban casados», explicó la princesa en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Delphine de Saxe-Cobourg (@delphine_de_saxe_cobourg)

Según apuntó la hija de Alberto II, ella debería tener el mismo derecho que sus hermanos: «Vuelvo a escribir esto y sigo alzando la voz porque los niños no eligen las circunstancias en las que nacen. Nuestra sociedad y nuestras leyes deben reflejar valores que acojan a los niños por igual, tanto si nacen en el matrimonio, en terceras nupcias, en cuartas nupcias, fuera del matrimonio, como si son adoptados o lo que sea», escribió Delphine, molesta por la situación. La princesa aprovechó su post para reclamar que se tomen medidas con respecto a este tema.

Las críticas de la princesa Delphine

Aunque esta vez la princesa ha alzado la voz a través de las redes sociales, lo cierto es que en otras ocasiones también se ha quejado de su situación y ha declarado que se siente apartada de la familia real. Delphine no tienen ningún tipo de papel oficial y solamente acude a citas puntuales, como es el Día Nacional del mes de julio, pero poco más.

El pasado año, el abogado de la princesa solicitó al Gobierno que Delphine recibiera el mismo trato que sus hermanos Astrid y Laurent y pidió que se la invitara a todos los actos de Estado, no solamente a la Fiesta Nacional y a los funerales de Estado. El letrado aseguró que Delphine estaba preocupada por esta manera de actuar.

La princesa Delphine de Bélgica con el rey Alberto. (Foto: Gtres).

Desde el Gobierno respondieron a la petición asegurando que las invitaciones a este tipo de compromisos se realizan únicamente a personas que tienen un papel oficial y que, en estos momentos, la princesa Delphine no ejerce ninguna función de este tipo. De momento, desde la casa real no se han pronunciado sobre este tema, aunque todo apunta a que la situación de la hija de Alberto II va a seguir en el mismo punto, a pesar de sus quejas.