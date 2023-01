La Familia Real de Grecia continúa muy pendiente del estado de salud del Rey Constantino. El monarca fue ingresado el pasado día 6 de enero en una clínica de la capital del país y continúa hospitalizado. Todavía no se sabe cuándo recibirá el alta, aunque su situación es estable, tal como han confirmado fuentes locales.

A lo largo de estos días, su familia ha estado muy pendiente de su evolución. Su esposa, la Reina Ana María, no se ha separado de su lado, pero tampoco sus hijos, ni sus dos hermanas, la Reina Sofía y la princesa Irene de Grecia. La madre de Felipe VI llegaba a su tierra natal después de asistir a las exequias del Papa Emérito, Benedicto XVI, a las que acudió en representación de la Casa de S.M. el Rey. Pese a lo que se ha comentado, el viaje de doña Sofía a Grecia no se ha debido a la situación de salud de su hermano, sino que ya se encontraba allí cuando el monarca tuvo que ser ingresado.

A pesar de que se ha dicho que Constantino sufrió un derrame cerebral, una fuente cercana a la Familia Real ha confirmado que su ingreso hospitalario no ha tenido nada que ver con esta cuestión: «Ha estado sufriendo durante muchos años diferentes problemas de salud que le han causado una carga de múltiples niveles, y esta es la razón de su hospitalización. Ha sido dado de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos, pero parece que permanecerá en el hospital bastante tiempo. En este momento, no hay ningún motivo de especial preocupación, pero no sabemos qué puede pasar mañana o pasado mañana», ha dicho dicha fuente al portal Iefimerida.

Dicho portal confirma también que la Familia Real de Grecia ha aprovechado las fiestas navideñas para reunirse en Atenas. Tanto los miembros que residen allí, como es el caso de los Reyes o de los príncipes Nicolás y Tatiana, como los que no -los príncipes Pablo y Marie Chantal o la Reina Sofía y la princesa Irene, entre otros-, no han querido perder la oportunidad de pasar unos días juntos. Sin embargo, la misma fuente apunta a que los príncipes Marie Chantal y Pablo de Grecia están a punto de regresar a Nueva York, mientras que la madre de Felipe VI y su hermana también preparan la vuelta a España. Una buena noticia que hace pensar que la situación del Rey Constantino está mejorando y sin duda, algo muy positivo para la Reina Sofía, que está muy unida a su hermano.

No obstante, en los últimos tiempos, la salud del monarca se ha resentido. Hace aproximadamente un año, el Rey decidió vender su villa en Agios Emilianos, en Porto Heli, para trasladarse de forma permanente a Atenas junto con su mujer, la Reina Ana María. Una decisión motivada precisamente por cuestiones de salud, para tener acceso rápido a los centros médicos.