La ‘cara b’ de los Premios Princesa de Gerona en 6 claves simbólicas

La princesa Leonor ha vuelto a demostrar en Gerona su compromiso con su papel institucional, su madurez y lo consciente que es del rol que le espera en el futuro, como heredera de Felipe VI. La hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia ha presidido por primera vez la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona, como colofón a dos días cargados de actividades centrados en el talento joven. Una ceremonia que ha sido muy especial por varios motivos, entre ellos, porque la fundación ha celebrado su 15 aniversario y porque, además, ha sido la primera vez que Leonor ha presidido la entrega de galardones desde que cumpliera 18 años el pasado mes de octubre.

Una gala en la que se ha reconocido el talento de seis jóvenes de diferentes ámbitos y en la que, además, este año, el Premio Internacional se ha dividido en dos categorías: CreaEmpresa e Investigación. Pero, más allá del ámbito más institucional, la ceremonia ha estado marcada por algunos detalles simbólicos que merece la pena analizar, y que conforman la ‘cara b’ de una de las citas más importantes de la agenda de la princesa Leonor.

El look rompedor de Leonor

A pocos meses de cumplir 19 años y cuando ya ha terminado la primera etapa de su formación militar, la princesa Leonor ha mostrado en Gerona su imagen más exquisita y refinada.

Lo ha hecho con un elegante vestido de color azul -un guiño al Principado de Asturias- de la firma Self Portrait, con falda midi, encajes y transparencias. Una estilismo con el que la princesa ha deslumbrado y ha derrochado elegancia y sofisticación.

La princesa Leonor, con su padre, el Rey Felipe VI. (Foto: Gtres)

La estudiada elección de la infanta Sofía

Siempre a su lado, pero también en un segundo plano. La infanta Sofía ha evitado una vez más concentrar la atención en la ceremonia de entrega de los galardones y lo ha hecho apostando por un look cargado de significado pero, a la vez, discreto.

La hija menor de los Reyes ha rescatado de su armario un conjunto azul de la firma The Are que, curiosamente, estrenó en la graduación en el Atlantic College de Gales de Leonor. Una elección calculada con la que la infanta Sofía ha evitado llamar la atención con un look de estreno pero que, además, ha sido un guiño a otro día importante en la vida de su hermana, el de su último día en Gales, donde ella misma está estudiando en estos momentos.

La infanta Sofía, con el Rey Felipe VI. (Foto: Gtres)

La emoción de la Reina Letizia

A pesar de que en este compromiso la Reina Letizia no ha tenido un papel protagonista, la esposa del Rey Felipe VI ha estado en todo momento muy pendiente de sus dos hijas, sobre todo, de la princesa Leonor. Se la ha podido ver visiblemente emocionada mientras la heredera pronunciaba su discurso y muy feliz y satisfecha cuando ha bajado del escenario al terminar, cuando la ha abrazado con cariño. Una muestra más de que, cuando se trata de cuestiones relacionadas con sus hijas, en doña Letizia prevalece el papel de madre sobre el de Reina.

La princesa Leonor, con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Las palabras de orgullo del Rey Felipe

Hace menos de un mes, el Rey Felipe VI apenas pudo contener la emoción cuando sus hijas le sorprendieron con un breve discurso en el Palacio Real en el aniversario de su proclamación. El monarca ha querido recalcar en su discurso el orgullo que tanto él, como la Reina Letizia sienten por sus hijas: «Escuchar las palabras de la princesa, reconociendo y admirando el extraordinario talento de estos seis nuevos referentes en innovación, creatividad, convicción, constancia, compromiso y, sobre todo, generosidad; escuchar sus palabras ─digo─ me enorgullece como Rey y me emociona como padre. Leonor, Sofía, gracias. Os vemos, vuestra madre y yo, cada día más responsables, más atentas e interesadas en lo que ocurre, en lo que hacemos como institución y en cómo ayudar a hacerlo mejor», ha dicho don Felipe.

El Rey Felipe, en Gerona con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Los guiños a la selección española

A pocos días de que la selección española juegue la final de la Eurocopa, Felipe VI ha querido tener presentes a los jóvenes jugadores del equipo en su discurso. «Lo que estamos viendo la Reina y yo estos días es, una generación, a la que pertenecen Leonor y Sofía, con ganas, con tremendo empuje y con una gran capacidad. Es lo mismo, por cierto, que vemos también estos días en Alemania. En un equipo, en un grupo joven e increíble que nos transmite ilusión, alegría y seguridad. Y esperemos que el domingo consigan lo que pretenden», ha dicho Felipe VI. El monarca además ha hecho una referencia especial al «destello que nos regaló Lamine Yamal con 16 años», con el que, según ha comentado, «queda todo dicho».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

La presencia de las redes sociales

Menos de un mes después de que se confirmara el estreno de la Casa de S.M. el Rey en Instagram, la red social se ha convertido en el vehículo ideal para transmitir en directo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Gerona. A esto hay que añadir la difusión a través de los canales oficiales de la Fundación Princesa de Gerona y de los posts que, a lo largo de los últimos días, se han publicado en esta nueva cuenta, que ya tiene más de 217.000 seguidores.