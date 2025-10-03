La relación entre las infantas Elena y Cristina ha sido siempre muy estrecha. La duquesa de Lugo ha supuesto a lo largo de los últimos años uno de los mejores apoyos para su hermana, y ambas siguen estando muy unidas. Sin embargo, desde que estalló el escándalo del caso Nóos, la posibilidad de que ambas coincidieran en un acto público quedó completamente descartada. Doña Cristina fue apartada de la agenda oficial y, tras la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado, doña Elena también dejó de tener un papel oficial, salvo en ocasiones puntuales.

Aunque ninguna de las dos es miembro de la Familia Real, sí que siguen coincidiendo en celebraciones privadas, a las que a veces también acuden los Reyes. Por ejemplo, en el funeral de Constantino de Grecia -donde vimos a don Felipe y a doña Letizia-, el enlace de Teodora de Grecia en Atenas, el 60 cumpleaños de la infanta Elena o la boda de Victoria López-Quesada, entre otras citas.

Las infantas Elena y Cristina juntas. (Foto: Gtres)

Sin embargo, según ha trascendido, las dos hermanas van a tener en unos días la oportunidad de compartir protagonismo en un importante acto que se va a celebrar en Madrid. Si no hay cambios, tanto la duquesa de Lugo como la infanta Cristina estarán presentes el día 5 de octubre en el Homenaje a la Bandera durante las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz.

El acto central de estas celebraciones se va a llevar a cabo en la Plaza de España de la localidad madrileña. Está previsto que haya un desfile terrestre y aéreo con la participación de varias unidades militares, así como saltos con la bandera ejecutados por la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire.

Aunque las fiestas comienzan de manera oficial este viernes, 3 de octubre, no será hasta el domingo cuando tenga lugar el homenaje en presencia de las dos hermanas del Rey Felipe VI. No obstante, a lo largo de estos días hay programadas varias actividades, como conciertos y espectáculos, con figuras de la talla de Paloma San Basilio o Rozalén.

Un reencuentro especial

Este reencuentro público de doña Elena y doña Cristina es muy especial para ambas. Según ha confirmado la revista ¡Hola!, que ha adelantado la información, las dos hermanas del monarca se encuentran muy ilusionadas por poder participar en este acto. De hecho, va a ser la primera vez que las veamos en un compromiso oficial -aunque no sea dentro de la agenda de la Casa Real- desde hace más de un año. En mayo de 2024 las dos visitaron un colegio público con su nombre en San Sebastián de los Reyes con motivo de su 40 aniversario. Una cita en la que ambas se mostraron cercanas y atentas tanto con los estudiantes como con el personal del centro.

Las infantas Elena y Cristina en un colegio. (Foto: San Sebastián de los Reyes)

Un vínculo estrecho

En la actualidad, las hermanas del Rey Felipe VI no tienen muchas ocasiones para pasar tiempo juntas, mucho menos en un entorno más o menos oficial. La duquesa de Lugo vive en Madrid y doña Cristina ha decidido mantener por ahora su residencia en Suiza, pero las dos visitan de manera recurrente a su padre en Emiratos Árabes y aprovechan para verse siempre que pueden.

La otra cita de la infanta Elena

Aunque el encuentro público con doña Cristina está previsto para el domingo, la duquesa de Lugo tiene otro compromiso el sábado, en este caso en el municipio segoviano de Labajos. La hija mayor de los Reyes Juan Carlos y Sofía va a asistir a la VII Feria del Garbanzo y va a recibir el Garbanzo de Oro. Un premio muy especial en una tierra con la que tiene un vínculo estrecho.

En esa zona tiene una finca su gran amiga, Rita Allendesalazar, una de las personas más cercanas a la duquesa de Lugo. Doña Elena suele acudir de manera habitual a la finca de su amiga y no es extraño verla en fiestas o acontecimientos importantes, incluso yendo a misa o paseando por las calles de la localidad como una vecina más.