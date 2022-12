A pesar de que nunca llegó a tener contacto directo con ella, una de las personas que más sabe de Diana de Gales es Andrew Morton. El escritor y periodista recogió en el primero de sus libros sobre la Princesa las declaraciones de la entonces esposa de Carlos de Inglaterra, grabadas en cintas de casete que llegaban al autor a través del íntimo amigo de Diana, James Colthurst. Fue así como se escribió la biografía más conocida de la Princesa, la que sacudió los cimientos de la monarquía británica y que, de alguna manera, precipitó que los entonces príncipes de Gales se divorciaran. Aunque en su momento nunca se confirmó que Diana hubiera participado en el libro, Andrew Morton sí que desveló la verdad, eso sí, una vez falleció la Princesa.

En la última temporada de The Crown se ha abordado este tema. El propio Morton fue asesor de la serie que, por cierto, no ha estado exenta de polémica. Sin embargo, más allá de las ampollas que haya podido levantar la ficción de la conocida plataforma, lo cierto es que si hay una producción que ha generado polémica esta ha sido la docuserie de Enrique y Meghan Markle que acaba de estrenarse en la misma plataforma de streaming.

Ahora el escritor ha centrado su último trabajo en la Reina Isabel, fallecida el pasado mes de septiembre. Según ha revelado el autor, entre Diana y la monarca la relación era complicada. A pesar de que sentían respeto la una por la otra, también les costaba entenderse, porque tenían caracteres muy diferentes. Sin embargo, este libro no es la única biografía que va a ver la luz próximamente.

En enero se publican las memorias del príncipe Enrique, sobre las que Morton no ha dudado en pronunciarse: «hablará sobre la traumática muerte de su madre, su odio a la prensa,su relación con su padre y su hermano. Pero te garantizo que la que mejor parada saldrá será Isabel II», ha comentado Andrew Morton en unas declaraciones a la revista Mujer Hoy.

El autor considera que la biografía del príncipe Enrique va a ser más polémica que lo que hemos visto en la docuserie de la plataforma, ya que ha estado más centrada en la historia de amor de los duques de Sussex, con un toque romántico y bucólico. Es probable, por tanto, que en el libro encontremos declaraciones más duras. Esto hace que la reconciliación entre la reconciliación entre la pareja y el resto de la familia se presente complicada.

A pesar de esto, varias fuentes apuntan a que el Rey Carlos no tiene la intención de dejar fuera de su Coronación a su hijo menor. Otra cosa diferente es que los duques de Sussex decidan asistir o no hacerlo, sobre todo porque, al parecer, la pareja quiere una disculpa por parte de la Familia Real por el presunto trato racista a Meghan Markle. Algo que no va a producirse.

Lo que el autor tiene claro es que la situación que se ha producido en torno a la pareja y, sobre todo, el punto al que ha llegado la relación entre los hermanos no gustaría nada a Diana de Gales: «la Princesa siempre vio en Enrique al cómplice de Guillermo, pero ya veremos si no acaba convertido en su sicario», ha sentenciado.