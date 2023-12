A pocos días de la Navidad, el príncipe Alberto de Mónaco continúa volcado en sus compromisos oficiales antes de las celebraciones. Este fin de semana, el soberano ha disfrutado de una velada de ópera en compañía de su hermana, la princesa de Hannover. El príncipe Alberto y la princesa Carolina acudieron a la Ópera de Montecarlo al estreno de uno de los clásicos del mundo del entretenimiento musical, El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber.

En esta ocasión, solo el príncipe y su hermana acudieron al acto. Una velada en la que ambos derrocharon complicidad y en la que, como era de esperar, se echó de menos especialmente a la princesa Charlene, a la que se ha visto de manera recurrente en los últimos días en varios actos. De hecho, la pasada semana, la ex nadadora participó en un compromiso en Mónaco junto al príncipe y la princesa Estefanía, en el que se vio a ambas cuñadas más cercanas y cómplices de lo que estamos acostumbrados. Antes de eso, Charlene también coincidió en otra salida con la princesa de Hannover y su nieto Balthazar, algo poco habitual, ya que siempre se ha dicho que las relaciones entre ambas son tensas.

Carolina, sofisticación en terciopelo

La hermana del príncipe Alberto volvió a dar en esta velada una lección de elegancia y sofisticación, aunque esta vez no apostó por su firma de cabecera, Chanel, sino que se decantó por un vestido tipo kimono en azul noche de la firma Seren London. Una prenda cuyo precio ronda los 800 euros y que combinó con complementos en color negro y joyas de zafiros.

La velada fue todo un éxito, de hecho, tal como confirman medios franceses, el príncipe Alberto se puso en pie al finalizar la representación y aplaudió de manera entusiasta, mientras que su hermana incluso llegó a enviar un beso a la cantante Cecilia Bartoli por su actuación.

Los príncipes Alberto y Charlene con Carolina. / Gtres

Conexión entre hermanos

La relación del príncipe Alberto de Mónaco con sus hermanas siempre ha sido muy estrecha, en especial, a raíz de la muerte de su madre, Grace Kelly, en un trágico accidente de tráfico. A partir de ese momento, la actual princesa de Hannover tuvo que asumir, en cierta medida, el papel de ‘Primera Dama’ del Principado, primero junto a su padre y, más tarde, al lado de su hermano, hasta la llegada de Charlene a su vida.

Una llegada que no fue fácil para la ex nadadora ya que, a pesar de que Estefanía no se lo puso tan difícil, con Carolina la situación siempre ha sido muy tensa. Ella se consideraba la garante de la estabilidad del Principado y no veía con buenos ojos la ‘escasa’ preparación de Charlene. Aunque su relación ha sido tensa a lo largo de los años, en los últimos tiempos las aguas se han ido calmando.

Alberto de Mónaco con su hermana. / Gtres

No hay que olvidar que, al margen de Charlene, para el príncipe Alberto sus hermanas han sido siempre el mejor de los apoyos e incluso la propia Estefanía ha hablado recientemente de la especial conexión que existe entre ella y el soberano. No obstante, eso no quita para que ambas sean conscientes de que el papel de ‘Primera Dama’ corresponde a la ex nadadora y que el futuro de Mónaco pasa por los hijos del matrimonio.