Los príncipes de Gales han sido los primeros en hacer pública su felicitación navideña para este año, con una simbólica fotografía de la familia en blanco y negro, vestidos todos con vaqueros y camisa blanca. Fue este pasado fin de semana cuando el Palacio de Kensington distribuyó la imagen y poco después era el Palacio de Buckingham el que revelaba la felicitación de Navidad del rey Carlos III y su esposa, Camila Parker. El monarca ha seguido los pasos de su madre, la Reina Isabel, con una imagen oficial de su coronación, igual que hizo la anterior monarca en el año en el que se convirtió en jefa de Estado o que otros de sus antepasados. Todos ellos han publicado sus felicitaciones según han considerado oportuno, en los tiempos que han estimado. Una posibilidad que no han tenido los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco.

La felicitación navideña del soberano monegasco y su familia se ha filtrado este mismo martes, 12 de diciembre, antes de que el Palacio Grimaldi la haya distribuido oficialmente en sus canales. Ha sido gracias a las redes sociales, en concreto, a una conocida cuenta de fans del Principado de Mónaco, que se ha conocido la imagen que el príncipe Alberto de Mónaco y su esposa han escogido para felicitar las fiestas. Una fotografía en la que ambos aparecen vestidos de manera festiva, acompañados de sus hijos, los príncipes Jacques y Gabriella y ante un árbol de Navidad. En la instantánea, Charlene y sus hijos están sentados, mientras que Alberto permanece de pie. La princesa viste un precioso diseño en terciopelo color bronce con escote asimétrico y ligeramente apoyado en su regazo está su hijo Jacques, transmitiendo una imagen de confianza y ternura. Gabriella, también con un diseño en terciopelo, se coloca delante de su padre.

No ha trascendido por ahora el motivo por el que la felicitación de Navidad de los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco ha visto la luz antes de que los canales oficiales la publiquen, aunque podría deberse a que alguien que la haya recibido por correo haya decidido compartirla. No obstante, a lo largo de estos días, las diferentes Casas Reales están publicando sus respectivas felicitaciones, como es el caso, por ejemplo, de la Familia Real de Bélgica, que ha elegido una preciosa instantánea de los Reyes con sus cuatro hijos para esta Navidad, en la que han cumplido diez años de reinado. Los mismos que han celebrado los reyes Máxima y Guillermo de Holanda, cuya felicitación todavía no se ha publicado.

La felicitación de don Felipe y doña Letizia

Se espera que en los próximos días la Casa de S.M. el Rey distribuya la felicitación de Navidad de la Familia Real que, el pasado año, tuvo como protagonistas absolutas a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Este año es muy especial para los Reyes y sus hijas, ya que se cumplen 20 años de su pedida de mano y porque, además, la princesa Leonor acaba de cumplir la mayoría de edad y ha dado un importante paso en su vida institucional.