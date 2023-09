Alberto y Charlene más cuestionados que nunca por su presunta crisis

Los príncipes de Mónaco llevan varias semanas en el punto de mira una vez más por una presunta crisis de pareja. A pesar de que tanto Alberto como Charlene se han pronunciado sobre esta cuestión y han negado los rumores de crisis, lo cierto es que la actitud de ambos sigue despertando sospechas, al menos, fuera del Principado y en medios internacionales.

Charlene y Alberto con sus hijos en un acto oficial. / Gtres

La pasada semana, Charlene se marchaba a Sudáfrica para un importante compromiso de su fundación y lo hacía sin su marido ni sus hijos. Era la primera vez que la princesa viajaba al país en el que pasó su infancia desde que pudiera volver a Mónaco tras muchos meses en Sudáfrica experimentando graves complicaciones derivadas de una infección de las vías respiratorias que, según algunas fuentes, estuvo a punto de costarle la vida.

Mientras que Charlene ha estado en Sudáfrica cumpliendo con este compromiso, su marido se ha dejado ver en una jornada de limpieza de las calles del Principado con sus hijos, pero también en Alemania, en Múnich, disfrutando del tradicional Oktoberfest. Curiosamente, a la misma fiesta también acudió su ex pareja, Nicole Coste que, en los últimos tiempos no ha dejado de sembrar la duda sobre los príncipes de Mónaco, así como de recalcar su cercanía con el soberano.

Más allá de esta escapada a Alemania, Alberto ha aprovechado esta semana para viajar a EEUU y reforzar su compromiso con la emergencia climática que sufre el planeta, algo con lo que siempre ha estado muy comprometido. Lo ha hecho solo porque, según apuntan varias fuentes, la princesa Charlene continúa en Sudáfrica.

Por el momento no hay información sobre el regreso de la ex nadadora, a la que se pudo ver en Sudáfrica sonriente, feliz y tranquila, en una actitud bastante diferente a la que suele mostrar cuando se encuentra en Mónaco, donde suele mostrarse bastante más tensa. Sí se sabe que tiene varios compromisos en el país pero lo que llama la atención es que no hay una fecha concreta para su vuelta. Un detalle que ha disparado los rumores sobre la verdadera situación de la pareja, a pesar de que las recientes declaraciones tanto de Alberto, como de la propia Charlene recalquen que entre ellos no hay ningún tipo de conflicto.

Sin embargo, muchas veces, los actos dicen más que las palabras y la distancia entre los príncipes se ha convertido casi en una costumbre. Quizás sea por cuestiones de agenda y algo meramente puntual, pero la presencia de Nicole Coste en el entorno más cercano del soberano es un elemento nada positivo para dar carpetazo a unas especulaciones que nunca han podido dejar atrás. De hecho, algunos creen que el divorcio es algo que podría llegar más pronto que tarde. El tiempo dirá si sigue siendo un rumor o finalmente se confirma la crisis.