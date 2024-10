La princesa Mette-Marit de Noruega ha continuado con sus compromisos oficiales después de que hace unos días la casa real anunciase que tenía que retomar el tratamiento para la fibrosis pulmonar que padece desde hace varios años y que limita de manera considerable su actividad institucional. La esposa del príncipe Haakon ha participado en varias citas a lo largo de los últimos días, en las que se ha mostrado tranquila y sonriente. Una esperada reaparición que se ha producido justo cuando se han conocido nuevos detalles del escándalo que rodea a su hijo mayor, Marius Borg.

A pesar de que la princesa, como madre, ha estado al lado de su hijo en todo momento y ha pedido respeto a los medios en este complicado momento para su familia, Mette-Marit ha tenido que retomar sus compromisos y marcar distancia a nivel oficial con la situación de Marius. Por eso la hemos podido ver en varios actos esta semana, coincidiendo con su vuelta a la agenda tras el anuncio de su tratamiento para la fibrosis.

Mette-Marit de Noruega en un acto. (Foto: Gtres).

Las novedades del caso

Una vuelta que se ha producido justo cuando se han conocido nuevos datos de la situación de Marius. El hijo de la princesa reconoció la agresión a su pareja el pasado mes de octubre y confirmó en un comunicado que estaba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Asimismo, dijo que se iba a poner en manos de profesionales y que iba a seguir un tratamiento para sus problemas de adicciones y de salud mental.

Sin embargo, ahora su defensa ha asegurado que Marius se declara culpable de las acusaciones por parte de dos de sus ex novias, que han dicho que mantuvo un comportamiento violento durante su relación. Además, los abogados del joven han revelado que ya ha terminado todo el proceso de interrogatorios, en los cuales ha dicho que ha mantenido relaciones turbulentas, pero también abusos por parte de una de sus ex novias.

Las palabras del chamán

En medio de la polémica sobre Marius Borg y, pese a que desde la familia real se muestran cautos y prefieren no hacer declaraciones sobre el tema, el que sí se ha pronunciado ha sido el nuevo marido de la princesa Marta Luisa de Noruega. El chamán no suele caracterizarse por su discreción y, como tal, ha hablado sobre el hijo de su cuñada.

Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret. (Foto: Gtres)

El chamán interactúa con sus seguidores en las redes sociales de manera recurrente y hace unos días, uno de ellos le preguntó por qué no ayudaba a Marius. Durek Verrett suele ofrecer recomendaciones y consejos a quienes le siguen pero esta vez ha contestado con una reveladora frase: «Solamente puedo ayudar a aquellos que están abiertos a mi ayuda. No puedo forzarlo», ha dicho el chamán.

Unas palabras por parte del marido de la princesa Marta Luisa que han generado cierta polémica, porque hacen pensar que Marius no ha querido escuchar a personas de su entorno. El chamán también dijo en unas declaraciones a un periódico noruego que cada uno tiene que seguir su propio camino y que no había que forzar las cosas. No obstante, dejó claro que estaba dispuesto a prestarle su ayuda llegado el momento.