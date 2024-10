La princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett llevan ya más de un mes y medio de casados, pero no ha sido hasta ahora cuando se han conocido algunos detalles de cómo han pasado su luna de miel. El nuevo yerno de los reyes Harald y Sonia de Noruega no ha dudado en compartir algunos detalles de cómo ha sido el viaje de novios de la pareja, en un destino idílico.

El chamán ha recurrido a las redes sociales para publicar unas fotografías en las que se ve una lujosa y exclusiva propiedad en Turquía. Se trata de la Villa Macakiziv, un lugar de ensueño en el que el matrimonio ha disfrutado de unos días de descanso y relax tras su boda. Un destino ideal para una luna de miel, elegido con sumo cuidado y mimo por el yerno del rey Harald.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en una fiesta previa a su boda. (Foto: Gtres).

Ha sido el marido de la princesa Marta Luisa de Noruega el que se ha encargado de organizar este viaje, de hecho, la hija mayor de los reyes Harald y Sonia de Noruega no sabía nada. La hermana del príncipe Haakon no fue consciente de dónde iba a pasar su viaje de novios hasta que llegó allí, por lo que fue toda una sorpresa.

Durek Verrett no ha dejado nada al azar en este primer viaje como matrimonio. La villa que el chamán ha elegido se encuentra muy cerca del puerto turco de Bodrum, en la provincia de Mugla y frente a la isla griega de Cos. Es una zona ideal para relajarse y disfrutar de la buena gastronomía, la naturaleza y los deportes náuticos, en un clima muy diferente al que está acostumbrado la princesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Durek Verrett (@shamandurek)

En las imágenes que el chamán ha compartido en sus redes sociales se ve a la pareja en actitud relajada, descubriendo los encantos de la zona, celebrando su amor a la luz de las velas o probando algunas delicias de la gastronomía local, entre otras cosas. Durek Verrett ha escrito algunos mensajes en los que ha dejado claro que el objetivo de este viaje era que la princesa se sintiera «tan amada y querida como ella lo hace desinteresadamente con todos los que tiene a su alrededor». Por su parte, Marta Luisa ha asegurado que la luna de miel ha sido mágica, una maravillosa aventura.

Una relación polémica

A pesar de que la princesa y el chamán pusieron el broche de oro a su romance con una preciosa boda en el fiordo de Geiranger, lo cierto es que su historia de amor ha estado marcada por la polémica. La pareja no lo ha tenido nada fácil, pero no ha dejado de luchar por su relación.

Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret. (Foto: Gtres).

Han sido varias las polémicas y contratiempos que han marcado su romance desde que comenzara, como la inesperada muerte de Ari Behn en las navidades de 2019, la pandemia del coronavirus o las declaraciones del propio chamán, cuyas creencias y prácticas han sido muy cuestionadas. Además, debido a esto, la princesa tuvo que renunciar a utilizar su título en todo lo que tuviera que ver con su actividad profesional, así como desvincularse de los actos de la familia real.

A pesar de que el rey Harald no ha querido que su hija pierda su título, una encuesta reciente ha puesto sobre la mesa que la mayoría de los noruegos no ve con buenos ojos el comportamiento de Marta Luisa y considera que debería dejar de usar definitivamente su título. Eso sí, la princesa no tiene tratamiento de alteza real y está completamente alejada de los compromisos institucionales.