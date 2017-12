La extraña felicitación de Ivanka Trump a Meghan Markle

Ivanka Trump por fin ha felicitado a Meghan Markle y al príncipe Harry por su boda, eso sí, lo ha hecho con tres semanas de retraso. La ‘primera hija’ ha recurrido a su cuenta de twitter para manifestar a la pareja sus buenos deseos. A través de dos mensajes, la norteamericana ha deseado a los novios “una vida llena de amor, risas y felicidad junta”, así como ha asegurado que “no le cabe duda alguna de que harán cosas extraordinarias, juntos y por separado”.

1:2 Wishing Meghan and Prince Harry a lifetime of love, laughter and happiness together. https://t.co/fgjJhCfYnr https://t.co/8YP3Nzef5I

2:2 I have no doubt that this couple will do extraordinary things, both individually and collectively. Congratulations!

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 15, 2017