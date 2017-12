Simpática y relajada, así ha aparecido Meghan Markle en su primer acto oficial. Tras el anuncio de su compromiso con el príncipe Harry, la pareja se ha desplazado a la ciudad de Nottingham para acompañar a las diversas asociaciones que allí se concentran para celebrar el Día Mudial del VIH. Han llegado de la mano y se han mostrado muy cariñosos. Desde que se hizo oficial el compromiso el pasado 27 de noviembre la pareja se ha convertido en el objetivo de todas las miradas, una noticia que cambiará por completo la vida de esta actriz californiana.

