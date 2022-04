Zara salta al Metaverso con una nueva colección en solitario

Zara ha dado un paso más en el Metaverso. Ya el pasado mes de diciembre, la firma de cabecera de Inditex se adentró en este universo de la mano de la firma de moda surcoreana, Ader Error. Tras su incalculable éxito, Zara ha querido repetir experiencia, pero esta vez en solitario con el lanzamiento de Lime Glam. El equipo de la firma ha confeccionado una nueva colección cápsula de corte phygital, compuesta por un variado conjunto de piezas, tanto físicas como virtuales.

El Metaverso se ha convertido en la nueva realidad de las firmas para ampliar sus horizontes. Y Zara no iba a ser menos. Coincidiendo con la celebración de la primera Metaverse Fashion Week del universo Decentraland, la firma principal de Inditex ha lanzado una colección llena de color y tejido denim, donde las protagonistas son las prendas en tendencia más llamativas, que prometen ser la revolución de esta temporada. Aprovechando la ocasión, la firma ha creado en el Metaverso un mundo paralelo con paredes, suelos y hasta una cabina de fotos decorada con el emblema de la casa, para que la experiencia de compra sea plena. «Este proyecto refleja una nueva forma de pensar, una comunidad que aspira a superar los límites, a abrazar su identidad y personalidad únicas», ha detallado la firma de origen gallego a través de un comunicado.

El camino de entrada a esta nueva realidad es Zepeto, una plataforma que permite generar avatares y crear tu propio universo imaginario. Allí, unos modernísimos avatares lucen las prendas de la nueva colección. Pantalones tie-dye, total looks vaqueros o vestidos drapeados son algunas de las opciones disponibles para su compra. Los precios no superan los 40 euros, pero, como toda edición limitada, sus unidades son contadas y, una vez que se agoten, no se espera su reposición.

“Lime Glam nos hace pensar en la psicodelia, en noches interminables y en futuristas destellos”, han detallado desde Zara. La colección cápsula se compone de un reducido número de prendas, accesorios y artículos de belleza y su paleta cromática está construida sobre tonalidades verdes y verdosas, siendo el color lima el protagonista. Entre las prendas de la colección se pueden encontar un vestido satinado, ajustable en los laterales por 25,95€ y un top corsetero satinado por 22,95€.

Pasando al denim, Lime Glam ha lanzado tres prendas básicas en cualquier armario cápsula. La primera es una cazadora oversize con rotos con un precio de 35,95€, la segunda unas bermudas de tiro medio por 22,95€ y la última, pero no menos importante, un mono full lengh con aberturas en los laterales por 39,95€.

El tie-dye también ha estado muy presente en esta colección cápsula, a través de unos vaqueros de tejido rígido y tiro medio, que cuestan 29,95€. Para completar el armario estival, Zara ha lanzado una sandalias de tacón y plataforma en color fucsia, por un precio de 29,95€ y un bolso trenzado en la misma tonalidad, con asa de hombro, por 19,95€ y disponible también en naranja y lila. El universo cromático se termina de perfilar con la selección de tres tonalidades de lacas de uñas, por 5,95€ cada una, escogidas para terminar de armar los looks de esta colección Lime Glam.

Con este nuevo proyecto de lo más prometedor, Zara ha querido lanzar una novedosa colección para que el público pueda vivir una experiencia única con la moda. Tanto en el mundo físico como dentro del universo Zepeto, los clientes del gigante de Inditex podrán disfrutar de esta nueva forma de pensar, con la intención de desarrollar la identidad y la personalidad de cada individuo.