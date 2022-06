Zara se atreve con el complemento más inesperado para la playa

Zara lo ha vuelto a hacer. Después de que su filial, Zara Home, lanzara a principios de temporada una colección de baño de lo más clásica, minimalista y especial, ahora la cabecera de Inditex ha apostado por reinventar el verano con un complemento de lo más prometedor. Y es que, lejos de los bikinis y los bañadores, si hay algo que cobra especial importancia en los días más soleados del año esa es la sombrilla.

Así, a escasos días de dar por comenzada la temporada estival, la firma de Amancio Ortega ha hecho un lanzamiento de lo más vintage. Se trata de dos sombrillas estampadas al más puro estilo años 90 con las que sentirte una auténtica it girl, además de la envidia de toda la playa. Una pieza cargada de estilo perfecta para disfrutar de la arena fina y las olas rompiendo en la orilla. Pues si hay una verdad absoluta, esa es que un día de playa no está completo sin una sombrilla con la que protegernos del sol, pues además de los protectores solares, contar con una sombra donde poder refugiarse nunca es mala idea.

El primer modelo cuenta con una lona estampada de flores, en tonos burdeos, mostazas y rojos. Además, está decorada con flecos de algodón en los extremos, una estructura de metal en color blanco y una funda con asa del mismo tejido para poder transportarla con facilidad. Su precio es de 79,95€ y estás tardando en ir a por ella antes de que se agote.

El segundo modelo cuenta con las mismas características y el mismo precio, pero el estampado es completamente diferente. Siguiendo la estética vintage, esta sombrilla luce un estampado geométrico en tonos morados, naranjas y rojos. Además, por tan solo 25,95€ puedes tener la toalla a juego, una pieza confeccionada con algodón velour acabada en flecos que te harán sentir toda una reina playera.

Y, por si fuera poco, Zara también ha lanzado dos trajes de baño a juego con los dos modelos de sombrilla. En primer lugar, y con el mismo estampado vintage, está el bikini de flores, que cuenta con una parte de arriba con escote en pico, tirantes y lazada cruzada en la cintura por 17,95€ y para la parte de abajo dos braguitas con cortes diferentes. Por un lado, tipo cortinilla y, por otro lado, de tiro alto al más puro estilo noventero, ambas por un precio de 15,95€. En segundo lugar, pero no menos importante, la segunda sombrilla tiene a juego un traje de baño cut-out con el mismo estampado, copas extraíbles, escote recto con lazada y tirantes finos, por un precio de 27,95€. Y es que, el no poder ir conjuntada a la playa ya no es una excusa.

Pero, si el aire vintage no es lo tuyo, Zara Home ha sacado su propia versión del complemento más importante del verano. Con un precio de 49,99€, tienes disponible una sombrilla de estampado clásico, con lona de rayas y protección UPF+50. Al igual que los dos modelos anteriores, esta cuenta con flecos decorativos en los extremos, una estructura de metal en color blanco y una funda con asa del mismo tejido para poder guardarla y transportarla.

Así que, si ya estás haciendo las maletas para poner rumbo a tu destino paradisíaco, no te olvides de incorporar el accesorio que te protegerá de los rayos del sol y te hará ver como una auténtica diva playera.