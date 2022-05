Aproximadamente queda un mes y medio para que se de por comenzado el verano, una de las temporadas más esperadas por todos. Es por eso que, unas semanas antes comienza la ya conocida como Operación bikini. Aquellos que quieran bajar de peso en tiempo récord, lo sentimos, no éxite la fórmula perfecta, pero sí pueden adoptar unas claves para poder coger una rutina de lo más saludable y, que mejor manera de hacerlo que de mano del experto Julio Pérez Santana.

Antes de dar un giro a nuestra alimentación surge la gran duda de qué hacer si nos entra ansiedad por la comida. Ante esta incógnita, Julio nos cuenta que: «Las principales claves para no padecer ansiedad al comenzar una dieta, principalmente lo que hay que hacer es sustituir esos momentos con cualquier actividad que ocupe la mente. Esto suele ocurrir, en su mayoría a un momento de aburrimiento, entonces lo que hay que hacer es sustituir esos momentos. Hay que ocupar la mente para que la ansieda se vaya».

Además, el experto confiesa a este digital que en la temporada estival aumentan la incorporaciones tanto en los gimnasios como las contrataciones con los denominados personal trainer. «Esto lleva ocurriendo desde hace muchos años y cada vez más. Es cierto que, últimamente después de la pandemia hay una gran preocupación por la salud y por verse bien. Eso no quita, que de cara al verano, en los meses de marzo y abril las personas recurran a los profesionales para intentar realizar el ‘milagro’ de llegar bien al verano», explica Julio. «Hay personas que sí lo pueden lograr, pero teniendo una buena base. En tres meses, es cierto que se pueden lograr cambios a primera vista y en el organismo, pero por el contrario, hay otros muchos casos que al tener un índice de grasa más alto, el camino será algo más tedioso», añade el profesional.

Por otro lado, lo más saludable para nuestro cuerpo es mantener un equilibrio para así no dañar al organismo. Es importante llevar una rutina tanto en el tema de la alimentación como en el de eliminar todo lo relacionado a una vida sedentaria. Sobre las famosas dietas milagro, Pérez nos aseqgura que «no existen». En el caso de que se tome la decisión de ingerir pocas calorias para perder muchos kilos en poco tiempo, la consecuencia es inminente porque «el efecto rebote está ahí». «Es una evidencia», indica Santana. «Para estar bien hay que llevar un control», insiste.

Para aquellos que quieran tomar nota y adoptar una vida saludable, deben tener en cuenta que estos alimentos no pueden faltar en su alimentación. » No puede faltar ninguno. Es importante en una dieta llevar algo medido, equilibrado y con mucha variedad. Eso es lo fundamental. Aunque claro, también depende del objetivo que se quiera lograr, pues no es lo mismo una dieta para bajada de peso como de para subirlo. Si lo que quieres es coger un poco más de peso es cierto que hay que tener en cuenta una gran ingesta de hidratos de carbono y calórica», nos cuenta el experto. «Lo importante es que si estás haciendo una dieta hipocalórica, es cierto que tienes que reducir más los nutrientes, pero de una manera equilibrada sin restringir», continúa.

Ejercicios para definir el cuerpo

Al igual que le damos importancia a la alimentación, para completar una vida sana y equilibrada hay que añadir ejercicio a nuestra rutina, eliminando así cualquier resquicio de sedentarismo. «Las rutinas más factibles para bajar de peso es el entrenamiento funcional. Al fin y al cabo es lo más completo a nivel de ejercicios y de rendimiento. Es cierto que trabajar con HIIT, funcionan también, porque son ejercidios de intensidad en intervalos de tiempo. Eso es muy bueno. Yo diría que la rutina de ejercicios sería esta para poder definir y bajar el peso», asegura Julio Pérez Santana.