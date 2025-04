Saris Félix Cuesta Sriprayoon, más conocido como Zape, el hijo mayor de Frank Cuesta, ha decidido tomar el relevo de su padre en redes sociales. Desde hace varios años que el hijo del herpetólogo decidió probar suerte con el futbol español. Una carrera que nada que ver tiene con la profesión que ha ejercido su padre durante tantos años en Tailandia. Sin embargo, el joven ha sido uno de sus mayores apoyos en las últimas polémicas, como la reciente detención del presentador por tráfico de animales en su Santuario de la Libertad, que al igual que el país en el que ha estado tantos años, también abandonará.

La labor de Frank Cuesta en Tailandia estos años también ha sido visibilizar la vida en el continente asiático a través de su canal de YouTube. Ahora, su hijo Zape ha decidido abrirse un canal en el que actualmente hay seis vídeos en los que deja claro que está decidido a seguir los pasos de su padre. De hecho en su cuenta de Instagram, donde actualmente acumula casi sesenta mil seguidores, ha celebrado que ya ha superado los cien mil suscriptores en tan solo dos semanas.

Zape continúa lo que empezó su padre, Frank Cuesta

Desde hace varios meses que Frank Cuesta está en el centro de la polémica. El presentador español fue arrestado por la guardia tailandesa por, supuestamente, traficar con animales que cuida y a los que se dedica en su Santuario de la Libertad. Sin embargo, recientemente anunció que entre sus planes a cortó plazo está el abandonar el país en el que ha vivido durante tantos años y en el que desarrolló su proyecto más ambicioso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saris Felix Cuesta (@zapecuesta)

Ahora, Cuesta ha vuelto a reaparecer en Youtube, pero por un motivo muy diferente: «El vídeo de hoy es probablemente uno de los vídeos más duros que he hecho y que haré en mi vida. Todo esto que está pasando ha afectado a mi familia muchísimo y a Paloma. Ha habido un momento en el cual ha habido un evento hace un par de días con mis hijos con una persona muy muy muy cercana dentro del círculo de ella (refiriéndose a Yuyee, su ex mujer y madre de sus hijos), no es su pareja tampoco, ¿vale? Pues hubo un argumento, una pelea no física en el cual les dijeron cosas muy feas y sobre todo una cosa que les dijeron es: «Y tu padre va a terminar en la cárcel o va a terminar deportado como el perro que es… como un perro», y claro eso suena como que ah… pero eso a mis hijos les duele y a Paloma eso le duele».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saris Felix Cuesta (@zapecuesta)

En el vídeo, el presentador ha dicho que «va a dar un paso atrás» y «no porque quiere o sea necesario», si no porque no está donde considera que tiene que estar: «Esto no es para echarle la culpa a nadie, el culpable de todo lo que me pase a mi o a mi entorno, es mi culpa. Voy a dejar de estar de cara al público, de cara a la gente, en redes sociales, vídeos… porque está afectando muchísimo. Ya os digo, yo lo que quiero es intentar limpiar todo esto y cuando pueda o cuando me peguen la patada… salir de aquí».