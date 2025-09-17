Yulen Pereira enseña por primera vez a su hijo con Jeimy Báez tras su distanciamiento

Yulen Pereira nos ha sorprendido subiendo la imagen más tierna junto a su hijo, un pequeño que nacía el pasado 2 de septiembre fruto de su relación con Jeimy Báez, –conocida por ser la ex de Carlo Costanzia, actual pareja de Alejandra Rubio y padre de su hijo–. Un romance que nos pillaba por sorpresa, ya que comenzaba pocos meses después de la guerra mediática que Báez protagonizaba contra Costanzia en Telecinco.

Yulen Pereira y Jeimy Báez. (Foto: RRSS)

Rápidamente, Jeimy pasaba a estar en el foco mediático, e incluso llegaba a participar en GH Dúo como pareja de José María Almoguera, –el hijo de Carmen Borrego–, justo a principios de este año. Es precisamente durante su estancia en la casa de Guadalix, cuando la joven descubre que está embarazada. Y aunque en un primer momento ella se niega a desvelar quien es el padre de su hijo, terminaría confirmando en pleno directo que se trata de Yulen. Desde entonces, la situación entre ambos ha sido bastante tensa. Tanto es así, que Báez llegaba a prohibirle la entrada al hospital, y es que ella ha manifestado su intención de ejercer de madre en solitario.

Imagen de Yulen Pereira junto a su hijo. (Foto: Redes sociales)

Tensión entre Yulen Pereira y Jeimy Báez tras el nacimiento de su primer hijo

Finalmente, y tras dar a luz, la joven cambiaba de parecer y permitía al esgrimista acceder al interior para conocer a su hijo. «Lo hemos visto un poco serio… Hace escasos minutos ha subido a la habitación para conocer a esa criatura», informaban hace unos días desde TardeAR. Sin embargo, todavía no han puesto punto y final a su enfrentamiento.

Por su parte, Yulen deja muy claro que quiere hacerse cargo del pequeño y cumplir con sus responsabilidades. De hecho, la imagen que ha subido a sus redes sociales y en la que nos deja ver la manita del niño agarrada con fuerza a su dedo, nos demuestra que él piensa luchar por ejercer sus derechos como padre del bebé. Aunque todo indica que no lo tendrá nada fácil, tal y como ha comentado en El tiempo justo Luis Pliego, director de Lecturas, quien ha ofrecido algunos detalles clave sobre la situación que atraviesan actualmente los recién estrenados papás.

Jeimy Báez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Se lo ha pensado mejor y no quiere ponerle los apellidos de Yulen a su hijo», aseguraba en el programa. «Quiere que lo solicite a través de abogados, le ha pedido que se haga una prueba de paternidad y que, si quiere, luche por la paternidad porque ella no se la va a dar», señalaba respecto a la gran tensión existente entre ambos.

Era justo antes de que esta información saliese a la luz, cuando el esgrimista y ex de Anabel Pantoja compartía en su perfil de Instagram la tierna foto junto a su hijo. Y, respecto a la decisión que tomarán sobre el futuro del pequeño, Pereira procura guardar silencio en todo lo referente a su paternidad.