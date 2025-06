La madre de Yulen Pereira toma una tajante decisión tras el embarazo de Jeimy Báez

Hace unos días, en LOOK recordamos qué había sido de Arelys Ramos, la madre de Yulen Pereira que saltó a la fama a raíz de la participación del esgrimista en Supervivientes. Arelys se ganó el corazón del público y despertó el interés de la prensa, tanto que le ofrecieron participar en el reality y aceptó encantada. Visitó varios platós de Telecinco y dio entrevistas, sobre todo relacionadas con el romance que su hijo mantuvo con Anabel Pantoja. No obstante, la situación que se ha encontrado ahora es diferente y ha tomado una decisión: no dar declaraciones sobre lo sucedido con Yulen.

El deportista está en el centro de la noticia porque va a tener un bebé con Jeimy Báez, la ex novia de Carlo Costanzia. Una conocida revista confirmó que estaban juntos, pero después se separaron y muchos pensaban que todo había quedado ahí. Lo que nadie sabía era que Jeimy se había quedado embarazada durante uno de sus encuentros con Yulen. Ahora el foco está puesto en ellos y es normal que los espectadores quieran conocer la reacción de Arelys, pero ella no está dispuesta a manifestarse.

Jeimy Báez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Durante su último encuentro con la agencia Gtres, Arelys Ramos ha declarado: «No tengo nada más que comentar». Acababa de salir de una de las competiciones de su hijo y no quería desviar la atención. Por eso, se limitó a expresar lo orgullosa que estaba de Yulen: «Muy contentos por el esfuerzo que ha hecho y no tengo nada más que comentar, gracias».

La decisión de Arelys Ramos

Arelys Ramos durante una entrevista. (Foto: Telecinco)

Aunque ha sido un rostro conocido por la audiencia, Arelys ha modificado su hoja de ruta y ya no quiere formar parte de la crónica social. Ha decidido apartarse, por eso no ha respondido a las preguntas que le hacían los reporteros. «Habéis pasado mucho calor, ¿no? ¡Uy! ¡Qué calor!», les comentó cuando se interesaron por conocer su opinión sobre el embarazo de Jeimy.

Arelys será abuela y son muchos los que quieren saber cómo ha recibido la noticia, pero ella no está dispuesta a engordar la polémica. «Así es como estoy, achicharrada de calor», declaró mientras se abanicaba. Al ver que su posición era tajante, los periodistas le sacaron otro tema: la lesión que ha tenido Yulen durante su última competición. «Él se operó de la muñeca hace un año y lo sigue arrastrando, pero está bien», deslizó antes de zanjar la conversación.

Yulen Pereira da su opinión

Yulen Pereira en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Arelys prefiere estar lejos del escándalo, pero la posición de Yulen es diferente. Él sí ha dado una entrevista en Telecinco para aclarar cómo se siente después de los últimos acontecimientos.

El ex de Anabel Pantoja promete que quiere ser consecuente con el embarazo de Jeimy: «Se me dejó como una persona que no se responsabiliza de sus actos, pero siempre he dicho que voy a estar ahí (…) Yo soy el padre y me voy a responsabilizar». También ha dejado claro que se hará responsable y que se esforzará por mostrar su mejor versión, tanto él como su entorno, incluyendo a Arelys. «Mi madre, mi familia y yo el primero le estamos esperando y se le va a querer porque es mi hijo».