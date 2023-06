Ya no se esconden: los cariñosos gestos que Almeida y su novia no pueden disimular

La última Feria de San Isidro celebrada en la plaza de toros de Las Ventas ha sido una de las más especiales para José Luis Martínez-Almeida, y no es para menos. Era durante la corrida de La Prensa ante el Rey Felipe cuando el alcalde de Madrid se dejaba ver en compañía de una misteriosa mujer, de la que posteriormente pudo saberse el nombre: Teresa Urquijo y Moreno. Una cita que sirvió como perfecta confirmación del noviazgo de cara al público para la pareja, que a partir de ahí ha reaparecido públicamente en diversas ocasiones demostrando estar viviendo un buen momento a nivel sentimental. Una de ellas ha tenido lugar precisamente durante esta misma tarde, cuando ambos han acudido a un evento de Martini celebrado en una de las terrazas de moda de la capital, Picos Pardos Sky Lounge.

Como era de esperar, han sido muchos los medios de comunicación que han aguardado en el enclave mencionado a la llegada de la que se ha convertido en la pareja del año por excelencia. Algo que finalmente ha sucedido, derrochando complicidad entre ellos aunque sin querer dar muchos detalles sobre su incipiente romance a la prensa. Por su parte, el político del Partido Popular se ha mostrado en todo momento pendiente de su nueva compañera de vida, guiándola incluso en el recorrido para que ella pudiera sentirse a gusto, sobre todo teniendo en cuenta que, dado su cargo, él es todo un especialista en acudir a este tipo de eventos de renombre. Pero las muestras de cariño entre ellos no quedaban ahí ya que, además, el alcalde aprovechaba para estirar su brazo hacia su novia en señal de cariño y protección a partes iguales.

De esta manera ha quedado más claro si cabe que el noviazgo entre ellos va viento en popa. José Luis y Teresa ya no se esconden de las cámaras y cada vez son más las apariciones públicas que protagonizan de manera conjunta, habiéndose consagrado como uno de los tándem más unidos del panorama nacional e incluso girando en torno a ellos los rumores sobre una posible boda de cara a un futuro no muy lejano. Una forma de demostrar que, pese a ser el edil 22 años mayor que su novia, no parece ser un dato que afecte en absoluto a la continuidad de su romance.

No obstante, si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que Urquijo no está dispuesta a salir del perfil bajo a nivel mediático con el que cuenta. Pese a estar con uno de los famosos más reconocidos de España, la joven permanece especialmente discreta en lo que a su privacidad se refiere, habiéndose dado a conocer únicamente que trabaja en el departamento financiero de Merlin Properties después de haber estudiado un doble grado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas. Por si fuera poco, también cuenta con lazos sanguíneos con la Familia Real, siendo hija de Lucas Urquijo Fernández de Araoz y de Beatriz Moreno y de Borbón, además de nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón Parma, prima de Juan Carlos I.