De waterpolista a ganador de ‘Supervivientes’, pasando por la drogadicción: así es Pedro García Aguado

Pedro García Aguado se ha proclamado como ganador de Supervivientes 2024 con un 54% de los votos. Después de más de cien días de hambre, lucha y supervivencia, el conocido como ‘Hermano Mayor’ ha conseguido alzarse con el premio final de la edición pese a haber sido uno de los participantes que más tardó en adaptarse a las condiciones de los Cayos Cochinos. Tanto es así, que llegó a manifestar en más de una ocasión querer abandonar el reality. Sin embargo, el apoyo que el público le brindó cada semana le sirvió para aguantar hasta el final, convirtiéndose en el triunfador de la última entrega de uno de los programas más extremos de la televisión.

Durante su concurso, García Aguado llegó a sincerarse sobre los momentos más duros de su vida, confesando su drogadicción y la terapia que él mismo señaló que le salvó de «la mala vida». Unas palabras que, junto a su recién victoria, han generado una gran atención mediática alrededor de su vida anterior al concurso.

Nació el 9 de diciembre de 1968 en Madrid y su trayectoria en el deporte le llevó a ser considerado como uno de los niños prodigio del waterpolo español, hasta el punto de que participó en tres Juegos Olímpicos: en 1988 en Seúl, en 1992 en Barcelona y en 1996 en Atlanta. Precisamente fue durante este último cuando consiguió hacerse con la primera medalla de oro para España en esta disciplina. Más allá de su participación en el evento multideportivo, en el panorama nacional formó parte de la plantilla del Club Natació Catalunya y del Club Natació Atlètic-Barceloneta.

Su carrera en el mundo del deporte parecía incansable, pero su adicción con las drogas terminó truncando la época que él mismo ha confesado que fue «la mejor de su vida». «Era tan feliz jugando al waterpolo, era tan bueno, pero no me lo creía. Y por la mala vida, empecé a tener hábitos poco saludables, celebraciones, consumo de alcohol y otras sustancias, y mi carrera fue cayendo en picado desde 1998 hasta el 2003, cuando ingreso en un centro terapéutico. Mucha rabia porque el waterpolo me lo dio todo, pero no lo supe gestionar», reconoció en el ‘Puente de las emociones’ de Supervivientes.

Tal y como él mismo expresó, en el año 2000 lo «perdió todo». No podía estar más de tres días sin consumir y se vio obligado a ingresar en una clínica para superar esta etapa oscura de su vida. Pese a lo complicado que fue, Pedro consiguió curarse, y fue en ese momento cuando decidió reconducir su vida para ayudar a otros adolescentes que estuvieran atravesando por problemas similares a lo que él tuvo que enfrentar. Fue ahí cuando dio el salto a la televisión con el programa Hermano Mayor, donde adquirió su máxima popularidad en la esfera pública.

El ex waterpolista protagonizó siete temporadas del programa mencionado, además de presentar también otros programas de la cadena de Fuencarral como El campamento. A día de hoy, continúa ayudando a jóvenes que necesitan de su ayuda, aunque no delante de las cámaras. No obstante, de vez en cuando sí que accede a colaborar en algún que otro espacio.

En cuanto a su vida personal, tiene dos hijas de diferentes relaciones. Su primogénita, Claudia, nació fruto de su primer matrimonio, el cual llegó a su fin por sus problemas con las drogas. Dos años después nació Natalia de otra relación que mantuvo, pero tampoco salió adelante por el mismo motivo que la anterior. Actualmente varios medios aseguran que está inmerso en otro romance, aunque aún no ha trascendido la identidad de la mujer que habría conquistado su corazón.