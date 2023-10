La muerte de Fernando Fernández Tapias, este miércoles, a los años 84 años de edad, después de un largo periodo arrastrando problemas de salud, según confirmaron fuentes familiares y de la patronal madrileña; sigue dando (y mucho) de que hablar. Sobre todo, por todo lo que concierne a la relación, aún en vida, del naviero español con sus hijos mayores, fruto de sus matrimonios con Victoria Riva de Luna y Juana García Courel: Fernando, Iñigo, Borja, Sandra y Juan Carlos.

En la tarde de ayer, se conoció que los progenitores habían protagonizado un altercado en el interior del tanatorio de La Paz, en Alcobendas, donde se instauró la capilla ardiente para rendir las primeras honras fúnebres a Tapias, durante las horas posteriores a su muerte. «Cuando los hijos mayores llegaron al tanatorio les dijeron que la sala correspondiente estaba cerrada y que no se podía abrir hasta que no llegara Nuria. Hasta ahí todo bien. El problema llegó cuando una persona cercana a ella, una vez abierta ya la sala, increpó a uno de los hijos e invitó a salir también al resto de allí», contó Makoke en Así es la vida, el programa a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz, en Telecinco. Pero nada queda ahí.

Fernando Fernández Tapias / Gtres

Ha sido hace escasos minutos cuando ha visto la luz que el fallecido habría dejado por escrito su deseo de que sus hijos no asistieran a su funeral ni honraran su figura. Una última voluntad que Nuria González, la que era su actual pareja sentimental, quiso cumplir, y que explicaría, claro, lo mencionado anteriormente. «Fernando no quería que sus tres hijos mayores estuviesen en su tanatorio. Fueron muy crueles con el padre», ha asegurado Joaquín Torres en Espejo Público, en Antena 3, matizando después que las intenciones de los más allegados de Tapias era en todo momento, en el tanatorio, que sus hijos no se acercaran lo más mínimo al féretro de su padre. «La viuda solo quería que se respetara la voluntad final de su marido y ha tratado de evitar que ellos entraran en la sala del féretro. Él dejó por escrito que no quería a sus hijos mayores en su funeral».

Este hecho, explicaría, asimismo, que Nuria, de acuerdo con la información del arquitecto, mandara retirar las coronas de flores que sus los retoños habían enviado a la funeraria en honor a su progenitor. «Tras la misa funeral conducida por el padre Ángel, los guardaespaldas de Fernández Tapias prohibieron a sus hijos mayores acceder al momento de la cremación».

Varios de los hijos de Fernando Fernández Tapias en el tanatorio / Gtres

La herencia millonaria de Fernando Fernández Tapias

La guerra por la herencia, millonaria, por cierto, de Fernando Fernández Tapias, se remonta a varios años antes de su muerte. Concretamente, a 2021, cuando el empresario anunció que nombraba a su hijo Juan Carlos, más conocido como Tito, como máximo responsable del Grupo Tapias. La decisión no sentó nada bien al resto de sus hijos puesto que habían sido relegados por él mismo de sus puestos responsabilidad; y fue entonces, cuando tomaron la determinación de incapacitarle por un supuesto deterioro cognitivo.

La esposa e hijos de Fernando Fernández Tapias en Tres Cantos / Gtres

¿Y cuál fue la reacción -determinante ahora-, de Tapias a esto último, más allá de la Justicia? Convertir a su mujer en apoderada de siete de las sociedades a su nombre con el objetivo de salvaguardar el futuro de sus hijos pequeños fruto de su matrimonio con ella, Iván y Alma, de veinte y dieciséis años, respectivamente.