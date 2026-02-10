El vínculo que trasciende el cine: la relación de Belén Rueda y Écija en primer plano

El plató de El Hormiguero se viste de gala esta noche con la llegada de Belén Rueda y su hija Belén Écija, quienes compartirán por primera vez un largometraje juntas. El vestido, su más reciente proyecto, marca el regreso de Rueda al género de terror y representa para Écija la oportunidad de consolidar su carrera cinematográfica junto a su madre, fortaleciendo un vínculo familiar y profesional que ha sido clave en su vida. La entrevista promete revelar la faceta más cercana de ambas, explorar sus trayectorias y mostrar cómo se apoyan mutuamente dentro y fuera de los focos, demostrando que el talento puede transmitirse de generación en generación sin perder autenticidad.

Belén Rueda, a sus 60 años, sigue siendo un referente indiscutible del cine y la televisión española. Desde sus primeros pasos como azafata y presentadora en programas como VIP Noche, hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas del país, Rueda ha dejado su huella con títulos emblemáticos como Mar adentro, Los Serrano o El orfanato. Su carrera se distingue por la versatilidad y la profundidad de sus personajes, pero también por su resiliencia personal. La pérdida de su hija María, con apenas 11 meses, y su dedicación a sus otras hijas, Belén y Lucía, han marcado su vida, reforzando su carácter y su compromiso con la familia.

Belén Écija, por su parte, ha crecido inmersa en el mundo audiovisual, hija de la propia Rueda y del productor Daniel Écija. Sin embargo, ha sabido labrarse un camino propio, destacando primero en televisión con La Valla y consolidándose con papeles en Madres. Amor y vida y la serie diaria 4 estrellas. Su primer papel protagonista en cine llegó con Caída libre, donde comparte cartel con su madre, un proyecto que no solo ha puesto de relieve su talento actoral, sino también la conexión única que mantiene con Rueda.

En lo personal, Belén Écija atraviesa un momento especialmente feliz tras su reciente boda con Jaime Sánchez en Menorca, después de seis años de relación. La ceremonia, íntima y cuidadosamente planificada, reflejó un estilo boho chic con detalles muy personales que hicieron del evento un recuerdo inolvidable. Jaime, profesional del asesoramiento financiero, ha sabido adaptarse a la exposición pública que implica estar al lado de una actriz, consolidando una relación basada en respeto, confianza y apoyo mutuo, valores que parecen esenciales en la familia Écija-Rueda.

Belén Rueda y su hija Belén Écija en un photocall. (Foto: Gtres)

La historia de Belén Rueda y su familia también es un relato de superación y pasión por la profesión. Su relación con Daniel Écija marcó la televisión española de los años 90 y 2000 con éxitos como Médico de familia, Periodistas o Los Serrano. Aunque su matrimonio terminó en 2004, ambos mantuvieron una relación civilizada y colaborativa, colocando siempre a sus hijas en el centro, demostrando que es posible separar lo personal de lo profesional sin romper los lazos familiares.

Esta noche, Belén Rueda y Belén Écija ofrecerán al público algo más que un adelanto de El vestido: una lección de talento, perseverancia y unión familiar. Entre recuerdos, anécdotas y emociones compartidas, la entrevista promete convertirse en un homenaje al cine, a la maternidad y a la pasión que une a dos generaciones de actrices españolas.