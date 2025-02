Nada hacía presagiar que Victoria Federica diera un giro de 180 grados a su vida en cuanto a su imagen pública se refiere. Sin embargo, ha dejado atrás el blindaje que siempre le ha caracterizado. Es ya habitual ver cómo cada vez realiza más entrevistas revelando pequeñas píldoras de su esfera personal. Algo impensable hace tan sólo unos años.

La hija de la infanta Elena ha vuelto a dar un paso al frente para hablar como nunca sobre una de las personas más importantes de su vida, su hermano Froilán.

Victoria Federica durante una entrevista. (Foto: YouTube)

La inesperada confesión de Victoria

Durante mucho tiempo se ha hablado de la imagen del nieto del Rey emérito y fueron muchos los titulares que acaparó en el papel cuché tras protagonizar varios escándalos. Precisamente sobre esto ha hablado con total naturalidad Victoria Federica.

Victoria Federica y Felipe Juan Froilán. (Foto: Gtres)

«Tu hermano, Froilán ¿es un poco liante?», le han preguntado en el podcast de Nude Project. «Eso es lo que dicen, pero no es nada liante. Es una persona súper normal, un tío diez que, si le conoces…», ha dicho. «Es lo mismo que yo. Se dicen cosas que no son verdad, entonces parece que es un liante, pero es que te juro que no es nada así», ha añadido.

En el marco de esta misma entrevista, Victoria ha hablado también de otros miembros de su familia. Concretamente, ha confesado cuáles son las tres mujeres que mejor visten bajo su punto de vista. Con total sinceridad ha respondido que su madre, la infanta Elena y su abuela, doña Sofía. Ha incorporado a esta lista a su tía, la Reina Letizia.

Victoria Federica en la gala de San Isidro 2025. (Foto: Gtres)

Un cambio de vida

A finales de 2019, la vida de la sobrina del Rey Felipe VI cambió para siempre. Aquel año, la hija de Jaime de Marichalar tomó la decisión de poner público su perfil de Instagram. Ese fue el inicio de su carrera como influencer. Durante estos cuatro últimos años, se ha convertido en uno de los rostros más aclamados de los eventos del momento, pero también de las marcas. De hecho, ha sido imagen de la nueva campaña de ropa femenina de Nude Project junto a Belén Esteban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Faltaba su salto a la televisión, pero lo ha hecho. Victoria Federica forma parte de la nueva temporada de El Desafío, formato de pruebas que se estrenó el pasado 10 de enero en Antena 3. Y, por si fuera poco, se ha convertido en la imagen del cartel de la Feria de San Isidro 2025.