Victoria Federica de Marichalar acaba de regresar a Madrid tras pasar unos días en la ciudad italiana de Milán. La hija de la duquesa de Lugo aterrizaba este domingo en el aeropuerto de la capital en compañía de una amiga. A pesar de que a la salida le esperaban las cámaras de la agencia Gtres, la joven se ha mostrado muy esquiva ante las preguntas de la reportera.

Vestida con unos pantalones vaqueros con el logo de Louis Vuitton y una sudadera negra que llevaba estampada en la parte de atrás la palabra ‘bitch’, Victoria ha rehusado contestar a la periodista, es más, se ha recolocado la capucha de la sudadera para taparse más el rostro y ha acelerado el paso para evitar dar cualquier declaración.

Ante las recientes noticias sobre la inminente vuelta a España del Rey Juan Carlos, con quien Victoria está muy unida, la influencer ha guardado absoluto silencio, aunque sí que ha hecho algún comentario a su acompañante.

La hija de la Infanta Elena se encuentra en el foco mediático después de varias semanas de constantes rumores que apuntan a un distanciamiento -incluso a una ruptura- entre ella y el que ha sido su novio durante varios años, el dj Jorge Bárcenas. Sin embargo, ninguna de las partes se ha manifestado al respecto por ahora. Es más, algunos medios incluso han publicado que la nieta del Rey Juan Carlos incluso podría estar ilusionada con otra persona, un empresario y relaciones públicas en varios locales de la noche madrileña y aficionado a los toros, con el que, según parece, se la habría visto en alguna ocasión.

El retorno de Victoria Federica de Milán ha coincido con una de las noticias más esperadas por la familia del Rey en las últimas semanas. Este fin de semana, el Rey Felipe viajaba a Abu Dabi para dar el pésame a la familia del fallecido emir Jalifa Bin Zayed al Nahyan a los setenta y tres años. El mandatario era presidente de Emiratos Árabes Unidos desde el año 2004 y sufrió un derrame cerebral en enero de 2014, lo que provocó que su medio hermano, Mohamed Bin Zayed asumiera el liderazgo del país. Don Felipe no ha dudado en hacer un viaje exprés para darle el pésame.

El fallecido monarca estaba considerado como uno de los mandatarios más ricos del mundo y fue, además, quien acogió como invitado a don Juan Carlos en 2020 cuando tomó la decisión de marcharse a Abu Dabi. El Jeque era dueño del hotel Emirates Palace, donde se instaló el padre de Felipe VI en los primeros meses fuera de España.

Una visita en la que, tal como han informado fuentes oficiales de la Casa de S.M. el Rey, no se ha producido encuentro alguno entre el jefe del Estado y su padre, aunque sí han podido hablar por teléfono. Es más, según se ha revelado, ambos han quedado en verse en Madrid, ya que el Rey Juan Carlos tiene previsto regresar este fin de semana, primero a Sanxenxo y después para encontrarse con su hijo en una reunión de la que todavía no han trascendido muchos detalles. Será la primera vez que se vean en persona, ya que desde que se marchara a Emiratos, don Felipe no ha visto a su padre, una situación diferente a la de sus hermanas.