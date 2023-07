Victoria Federica, máxima complicidad en Ibiza con un atractivo desconocido

Victoria Federica se encuentra en uno de sus lugares preferidos de cada temporada estival: Ibiza. Desde hace unos días, la hija de la infanta Elena está disfrutando de las calas de aguas cristalinas de la isla bonita junto a un grupo de amigos. Aunque, actualmente, no se le atribuye una relación a la nieta de don Juan Carlos se ha dejado ver en las últimas horas acompañada de un joven con el que ha derrochado complicidad.

Ataviada en una minifalda vaquera con efecto tableado, una camiseta blanca de manga corta y, completamente descalza, Vic, como se hace llamar en el universo 2.0, ha cruzado una de las calles mientras el misterioso hombre que iba con la camisa desabrochada ha pasado el brazo por el hombro de la sobrina de Felipe VI. Gesto con el que demuestran la confianza que tienen. Segundos después se han separado al ir más personas en el grupo. Después se han montado en una lancha para ir al yate que han alquilado para seguir disfrutando del verano por todo lo alto.

Tal y como ha compartido la propia Victoria se lo está pasando en grande. Ha frecuentado los locales de moda del archipiélago y entre sus salidas destacan el restaurante Roto y Usuahïa, donde ha bailado los hits del momento. No están faltando en sus días de descanso las jornadas en alta mar en barcos privados y tampoco la cata de la gastronomía local.

Este modo de vida de Victoria Federica era desconocido para la esfera pública, al menos lo llevaba con total discreción. Sin embargo, desde hace ya dos años se postula como una de las influencers del momento.

Es tal la exposición a la que se está sometiendo en los últimos tiempos que parece no gustar a algunos miembros de su familia, particularmente a su abuelo y su tío, Felipe VI. José Apezarena, biógrafo de jefe de Estado, aseguraba en Así es la vida que «el Rey Felipe VI no está nada contento con sus sobrinos, pero tampoco Don Juan Carlos». «No están nada contentos con esa vida zanrandulera de los hijos de la infanta Elena», proseguía. «La imagen de Froilán y Victoria Federica no es positiva», puntualizaba después, haciendo referencia al posible encuentro familiar en el palacio de Marivent, donde ya se encuentran doña Sofía y el Rey. El próximo domingo será cuando se traslade doña Letizia, quien hace unas horas hacia unas compras de última hora en Mercadona, tal y como te hemos contado en exclusiva desde LOOK.



Aunque el deseo de la Reina emérita es coincidir con sus hijos y sus 8 nietos en Mallorca, José Apezarena considera que esa imagen no se va a producir porque «no aporta mucho». «No hace bien a la imagen de la propia heredera al trono y de la infanta Sofía. La imagen en este mundo nuestro es muy importante», finalizaba.