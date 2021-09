Victoria Federica de Marichalar de Borbón cumple 21 años. La hija menor de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en uno de los rostros más habituales del panorama actual. A pesar de que es una joven discreta, lo cierto es que Victoria no pasa desapercibida. No solo porque se ha convertido en toda una it girl, sino también porque a lo largo de los últimos tiempos ha protagonizado varias polémicas que la han puesto en el punto de mira.

Pero al margen de esto, si hay algo por lo que la nieta de los Reyes Juan Carlos y Sofía destaca especialmente es, además de por su intensa vida social, es por su elegancia y estilo innatos. Victoria ha heredado de su abuela paterna, la condesa viuda de Ripalda, el porte y la presencia. A esto se suma que cuenta con la ayuda de su padre, Jaime de Marichalar, que es un experto en temas de estilo y al que acompaña habitualmente a citas relacionadas con esta industria. La última de ellas, hace apenas unas semanas en París.

Y es que Victoria tiene una capacidad innata para lucir de forma magistral todo aquello que se pone. La joven tiene ‘percha’ y de eso no hay duda. La hija de la Infanta Elena se caracteriza por apostar por looks a medio camino entre lo bohemio y hippy-chic, con un toque marcadamente efortless.

Vaqueros rotos, de pernera ancha, en denim oscuro y kimonos en todas sus versiones son, sin duda, las prendas estrella de su armario. Prendas que combina con calzado cómodo y bolsos preferentemente de marca, de los que ya atesora una importante colección, entre los que destacan piezas de Vuitton, Chanel o Zadig et Voltaire.

Si en el pasado ya se habló de la buena relación entre doña Letizia y Victoria y de que incluso la Reina ‘compartía’ algunas prendas de su armario con su sobrina, lo cierto es que ahora, la hija de la Infanta Elena podría ser un perfecto espejo de estilo para la Infanta Sofía.

Mientras que Leonor es más clásica en su estilo, la benjamina de la familia real ha demostrado en los últimos meses que arriesga con sus looks y está dispuesta a innovar y apostar por las últimas tendencias. Algo que Victoria domina a la perfección, no solo en lo que respecta a los outfits, sino también en los complementos. A esto hay que añadir que la hija de la duquesa de Lugo es una de las integrantes de la familia del Rey que han apostado en alguna ocasión por prendas de la marca Ecoalf, cuya filosofía va muy en la línea de las últimas incorporaciones al armario de la Reina, esto es, moda slow y sostenible. Descubre en nuestra galería algunos looks de Victoria Federica que podrían servir de ejemplo a la Infanta Sofía.